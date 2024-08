El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Ávila asegura que el Consistorio abulense tendrá que devolver 100.000 euros del Acuerdo Marco 2023 de Servicios Sociales por no haber realizado una serie de contrataciones que estaban subvencionadas, mientras que desde el equipos de gobierno de Por Ávila se achaca a a los plazos que marca la Junta y a problemas presupuestarios la no realización de contratación de trabajadoras, que habrían motivado la obligación de devolver esa cantidad de dinero. La concejala del área de Servicios Sociales del PSOE, Julia Jiménez, ha denunciado mediante una nota de prensa enviada a esta Redacción que «el equipo de gobierno de Por Ávila está obligado a la devolución de parte del Acuerdo Marco 2023 de Servicios Sociales, cuyo importe asciende a casi 100.000 euros en relación a diferentes programas pertenecientes al sector de la infancia, drogodependencias, promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia machista o la contratación de personal técnico de Servicios Sociales». Jiménez ha aseverado que «Sánchez Cabrera es líder en perder financiación pública, pero, en este caso, con preocupación por tratase de un área tan sensible como son los Servicios Sociales ya que afectan a nuestros mayores y a familias con recursos limitados o en situación de vulnerabilidad. Desde el PSOE municipal no podemos compartir praxis sistemáticas que van en contra de las familias abulenses». La concejala socialista ha precisado que el equipo de gobierno de Por Ávila, liderado por el Sr. Sánchez Cabrera, pierde casi un total de 100.000 euros en financiación del Acuerdo Marco de 2023 de Servicios Sociales ratificado entre el Ayuntamiento de Ávila y la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León.

En concreto, Jiménez ha desgranado que, de los casi 100.000 euros, algo más de la mitad (52.096,75 euros) provienen, principalmente, por la falta de contratación de un técnico superior para servicios sociales; casi 16.000€ de la liquidación del sector de la infancia; más de 20.000 euros del programa para la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la prevención de la violencia machista y del apoyo a la contratación de un técnico de igualdad de oportunidades.

Asimismo, la portavoz socialista, Eva Arias, ha subrayado que «desde el PSOE preguntamos al señor Sánchez Cabrera ¿dónde están los buenos gestores de Por Ávila? Tal y como aseguró el alcalde en su intervención durante el debate del estado del municipio hace apenas una semana; pues bien, lo único que queda claro es la nefasta gestión económica del equipo de gobierno».

«Lo único que demuestra Por Ávila a los vecinos de Ávila es la nula eficacia de la gestión del equipo de gobierno para las arcas municipales y que trabajan a salto de mata, de ahí que se les acumulen los trabajos como la redacción del Plan de Drogodependencia o el Plan de Igualdad de Género y contra la Violencia Machista, que ni están ni se les espera. Veremos si tras estos meses o años de demora lo llevan a la Comisión del mes de septiembre», ha apuntado Arias.

Finalmente, las ediles socialistas han recalcado que «lamentablemente, no es la primera vez que este Ayuntamiento, debido a su mala gestión, pierde subvenciones o tiene que devolver partidas presupuestarias por no ejecutar programas destinados para ellas, pese a contar con la cuantía para su fin. Y, es que, desde el PSOE municipal observamos como el equipo de gobierno es incapaz de enfocar su política en beneficio de los ciudadanos de Ávila y consolide las contribuciones de otras administraciones al Consistorio».

respuesta de por ávila. Por su parte, el equipo de gobierno recuerda que el Ayuntamiento de Ávila, en el presente ejercicio, «destina más de 7 millones de euros al Área de Servicios Sociales, mientras que, a través del Acuerdo Marco de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, recibe más de 3 millones».

Asimismo, aclara que «las contrataciones de trabajadores a las que se hace referencia en la misma no se han podido realizar, por un lado, como se ha venido explicando en reiteradas ocasiones, por los plazos que maneja la Junta de Castilla y León a la hora de ingresar las cuantías correspondientes a la adenda del Acuerdo Marco en Servicios Sociales, que materializa en el mes de diciembre para ejecutar en el mismo ejercicio, así como, según cada caso, por la falta de disponibilidad presupuestaria para cofinanciar».