Por Ávila y Vox retomaron este miércoles las negociaciones para elaborar los presupuestos del Ayuntamiento de Ávila para el presente año, y la primera reunión de 2024 se cerró sin acuerdo, pero también sin diferencias insalvables. Así lo asegura el portavoz municipal de Vox, José Manuel Lorenzo Serapio, quien reconoció que «hemos llegado a algunos puntos en común, pero en otros hay que seguir trabajando». Las negociaciones siguen abiertas y es intención de Vox el retomarlas en próximos días. Desde Por Ávila no se realizaron valoraciones sobre la reunión que tuvo lugar en la mañana de ayer en sede municipal.

Vox presentó en esa reunión, en la que estuvieron los tres concejales de este grupo municipal, José Manuel Lorenzo Serapio, Laura García y Fernando Toribio, un documento para «abrir el proceso de negociación de los presupuestos», en el que apuntaba una serie de peticiones al equipo de gobierno sobre las que basar una reunión que, finalmente, y en palabras de Lorenzo Serapio,«ha servido para comprobar que hay puntos en los que estamos de acuerdo», lo que le invita a pensar que «tenemos que poner por delante los intereses de la ciudad», por lo que «las dos partes tendremos que ceder si queremos llegar a un acuerdo beneficioso para los abulenses, que es nuestro objetivo. De eso se trata una negociación».

Después de esta primera reunión, y a pesar de que se cerrara sin acuerdo entre las partes, el portavoz de Vox insistió en un mensaje de optimismo sobre la posibilidad de que finalmente se pueda llegar a algún tipo de acuerdo, aunque sea de mínimos, que permita una votación, ya se a favor o de abstención, para poder disponer de unos presupuestos que aún están por elaborar, «sigo pensando que todavía se puede llegar a un punto común. Mantenemos el optimismo porque además es lo que la ciudad necesita».

Desde Por Ávila, a pesar de que no se realizaron declaraciones de valoración de la reunión y tampoco del documento presentado por Vox, ya se advirtió en su día que en caso de que no se alcanzara pacto con ninguno de los tres grupos de la oposición, Partido Popular, PSOE y Vox, se planta la presentación de una cuestión de confianza sobre la figura del alcalde, aparejada a la aprobación o no de los presupuestos.

El documento presentado por Vox para la negociación con Por Ávila se articula en tres bloques, comenzando por el de «medidas de ejemplaridad política y pública», siguiendo por el de «medidas económicos-sociales» y terminando por el de «demandas ciudadanas».

Entre las primeras se encuentra la petición de reducir dos concejales liberados, congelar sueldos de los cargos políticos municipales, reducir un 25% las asignaciones a los grupos políticos o renunciar a un asesor político. En las segundas habla de campaña de apoyo al comercio, minoración de impuestos, tasas y contribuciones a los comercios afectados por las obras, no recortar ayudas a personas vulnerables o poner en marcha deducciones e incentivos en los impuestos municipales a emprendedores en las zonas comerciales cerradas. Y en las últimas incluyen recuperar aparcamientos en el centro, iniciar una RTP municipal, no aplicar la Zona de Bajas Emisiones, incrementar la partida para reparaciones en la ciudad y abrir la vía de servicio en la calle Agustín Rodríguez Sahagún cerrada por el carril bici.