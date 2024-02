Matusalén, el nuevo largometraje dirigido por el abulense David Galán Galindo –un trabajo que en breve se estrenará en las salas de cine de toda España–, ha sido seleccionado para la Sección Oficial del Festival de Málaga, considerado el segundo más importante de cuantos se celebran en España, con el 'regalo' añadido que significará su elección para protagonizar la gala de Radio Televisión Española en esa cita, que tendrá lugar el próximo 2 de marzo.

Esta selección de Matusalén ha sido para David Galán una estupenda noticia, por lo que tiene de «reconocimiento al largometraje y porque, además, estar en al Sección oficial de un festival tan importante como el de Málaga, aunque sea fuera de concurso, es un escaparate increíble». Además, añadió, «nos ponen en la Gala de Televisión Española, el sábado 2, que es uno de los eventos más importantes del Festival», todo lo cual «significará una importante proyección pública para la película, que la va a venir muy bien».

Con esta selección, añadió el director y coguionista de Matusalén (labor esta última que comparte con Fernando Hernández Barral y María José Moreno), «me sacaré además la espinita clavada que tenía de que con Orígenes Secretos, mi anterior largometraje, nos seleccionaron y hicimos también la presentación y todo, pero luego llegó el covid y no pudimos ir, y ahora ya no ocurrirá eso».

La satisfacción por que Matusalén haya sido seleccionada para la Sección Oficial y elegida por RTVE para su Gala es aún mayor, añadió David Galán, por el hecho de que a este Festival se han presentado más de 2.500 largometrajes, «y acabar formando parte de las películas elegidas con esa competición brutal es muy importante», teniendo en cuenta, además, de que «el de Málaga es uno de los dos festivales de cine más importantes de España».

El hecho de que la película no vaya a concurso en este Festival, añadió su director, «tiene para nosotros todo lo bueno de estar en la Sección oficial y ninguno de los nervios que eso puede significar, y eso tiene su lado interesante».

Pero las buenas noticias para Matusalén no se quedan en esa presencia en el Festival de Málaga, todo un lujo por lo que significa de ser elegida entre miles de largometrajes de todo el mundo, sino que se amplían al hecho de que su estreno en salas de toda España está anunciado para el día 5 de abril, con lo cual su presencia en Málaga «nos servirá como buen pistoletazo de salida».

Entre las muchas salas de España en las que se proyectará Matusalén a partir de esa fecha espera David Galán que se cuente Cines Bulevar de Ávila, porque «no es una película de arte y ensayo y tampoco es una película pequeña, y por ese motivo esperamos que la traigan».

Matusalén, recordó su director, es una comedia «para que todo el mundo la disfrute, una película que cuando sales de verla eres más feliz que cuando entraste, que te hace sentir bien, te hace pensar que el sol brilla un poco más, y creo que eso es importante».

Teniendo como protagonista a un rapero cuarentón e inadaptado (Julián López) que se matricula en la universidad por una apuesta con su padre para descubrir una vida muy diferente a la que se imaginaba y reencontrarse con su primer amor en forma de profesora, Matusalén, comentó David Galán, es una película «optimista que habla de que la edad no importa, que la edad es un constructo, sobre la realidad de que se pueden perseguir los sueños tengas la edad que tengas».

Ese mensaje, «creo que muy bonito», lo escenifica en la pantalla «un elenco espectacular de actores de comedia, ya que están ahí Julián López, Raúl Cimas, Carlos Areces, Miren Ibarguren, Antonio Resines, Alberto San Juan o Roberto Álamo», un grupo que da continuidad a la «mucha suerte en el casting que tuve en Orígenes Secretos, porque he contado con algunos de los mejores actores de España».

Volver a trabajar con Resines, añadió, «ha sido una satisfacción especial, porque yo he dicho, y Antonio lo sabe, que no quiero hacer ninguna película en la que no esté él. Alguna vez me llega algún proyecto y yo lo que digo cuando voy a hacer el casting es que tengo que buscar un papel para Resines, porque es muy bueno y muy versátil».