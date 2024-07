El Partido Popular de Ávila ganó las elecciones europeas en el 95% de los municipios de la provincia, un dato que «significa que sigue creciendo y está en el camino de tener las cotas de confianza que ha tenido siempre». Son palabras del secretario general del PPen Castilla yLeón, Francisco Vázquez, que este martes asistió a la Junta Directiva Provincial con la que se cerraba el curso político.

Vázquez afirmó que «este partido funciona gracias a muchas personas que tienen compromiso con esta tierra y que cree que antes que su partido están los ciudadanos y los pueblos», y por ello expresó su confianza en que «si hay elecciones generales, autonómicas o municipales, el PPsiga creciendo».

En clave de política regional, Francisco Vázquez se refirió al reciente Debate de Política General celebrado en las Cortes de Castilla y León, para defenderlo como modelo de «transparencia» frente «al Gobierno de Pedro Sánchez, que en seis años solo ha celebrado un debate sobre el estado de la nación, porque no le interesa, y eso significa que la democracia se está deteriorando». «En esta legislatura, el Gobierno de Sánchez no ha hecho nada más que una Ley de Amnistía que es inconstitucional y en estos seis años solo han gobernado a golpe de decreto porque no quieren irse a la oposición, que es donde les mandaron los españoles», dijo.

En ese debate celebrado en las Cortes regionales, según explicó el secretario regional del PP, «se pudo ver cómo están los servicios públicos en esta Comunidad, que es la mejor de España en educación y en servicios sociales y dependencia, y tiene la cuarta sanidad mejor del país, además de que la economía va mejor que en el resto de España, con crecimiento de las exportaciones, y es la primera que ha bajado 37 tributos».

Ese balance de mitad de legislatura es del que están dando cuenta los consejeros en este mes de julio, según Vázquez, que «se ha habilitado para tramitar la Ley de Servicios Esenciales en el Territorio».

Francisco Vázquez, también aprovechó para aplaudir el acuerdo sellado con Núñez Feijóo en Salamanca para una EBAU única y defendió el pacto alcanzado con el PSOE para la renovación del Consejo General del Poder Judicial para que «se despolitice la Justicia» y porque «para nosotros, España está por encima de todo y también de los intereses de los partidos», aseveró.

Por su parte, el presidente del PPde Ávila, Carlos García, lanzó a los afiliados de esta formación el reto de «afianzar la victoria de las Elecciones Europeas» e invitó a los concejales de Ávila a «seguir dignificando la vida de los vecinos». Así, señaló en la Junta Directiva Provincial que «tenemos tres años por delante difíciles y de mucho trabajo, pero hay un reto apasionante que es Ávila, porque los ciudadanos deben tener a unos dirigentes que les amparen frente a los populismos y localismos», al tiempo que criticó la «victimización» de Por Ávila en la figura de Jesús Manuel Sánchez Cabrera.

En cuanto a la política nacional, García recordó que las liquidaciones positivas de 2022 que recibirán los municipios «no son gracias al Gobierno central, sino a la Ley de Haciendas Locales» y aplaudió la directriz marcada por el Supremo sobre la Ley de Amnistía, porque «no todo vale en política».