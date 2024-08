El Catastro tiene fichadas en Ávila más de 8.500 piscinas

Una piscina por cada 18 habitantes. Esa es la ratio que dejan en la provincia de Ávila los datos que maneja el Catastro respecto a este tipo de construcciones. Y es que según este organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, que en los últimos años ha llevado a cabo un intenso proceso de regularización con la finalidad de detectar irregularidades en las propiedades, en la actualidad en esta provincia hay 8.532 piscinas. La mayoría de ellas son descubiertas, con 8.276 en total de este tipo, y 265 cubiertas. En los últimos dos años, y en este caso desde 2022, el Catastro ha fichado 260 piscinas más en la provincia de Ávila, bien correspondientes a nuevas construcciones o a ese proceso de inspección que el organismo realiza de forma habitual. De hecho, según la información que maneja este organismo dependiente del Ministerio de Hacienda de los 248 municipios que hay en la provincia de Ávila en 203 hay al menos una piscina.

Al margen de la cifra total de piscinas, los datos del Catastro dejan entrever cuestiones curiosas como que es en la capital abulense donde más piscinas hay con 879 en total, de ellas 35 cubiertas. Esto significa que prácticamente una de cada diez piscinas en la provincia se encuentran en la capital. ?Sin embargo no es en la ciudad de Ávila donde más piscinas por habitante existen ya que aquí la ratio es de 68,3 construcciones de este tipo por vecino, muy por encima del dato provincial que dice que en esta provincia hay 18 construcciones de este tipo por censado.

Junto con la capital abulense los municipios donde más piscinas hay son Arenas de San Pedro, con 633 descubiertas y media docena cubiertas;El Tiemblo, con 599 sin cubrición y siete con ella; Candeleda, con 567 al aire libre y siete cubiertas; La Adrada, donde hay 535 instalaciones de este tipo sin cubrir y ocho protegidas.

Las comarcas del Alberche y Pinares, y sobre todo el Valle del Tiétar, son las zonas donde más piscinas tiene registradas el Catastro lo que no es extraño teniendo en cuenta no solo que el verano en estas zonas es más riguroso que en otras comarcas sino que muchas de las localidades que integran las mismas son municipios con mucha segunda residencia y mucha urbanización.

Así, destacan municipios como Casavieja donde el Catastro tiene dadas de altas 243 piscinas, lo que deja una ratio de una por cada 5,88 habitantes lo que no deja de resultar curioso teniendo en cuenta que en esta localidad los censados no llegan a los 1.500.

Pero si hay un caso que llame especialmente la atención es el de Peñalba de Ávila, ya que en este pequeño pueblo de La Moraña donde hay censados poco más de un centenar de vecinos el Catastro contabiliza 105 piscinas descubiertas en total. Esto deja una ratio de una piscina por habitante y convierte a Peñalba de Ávila en el pueblo 'más piscinero' de esta provincia y eso que ni siquiera cuenta con una piscina municipal. La explicación a por qué este municipio es la localidad de Ávila con más piscinas por habitante la da Jorge Pindado, el alcalde de esta localidad morañega en cuyo término municipal se ubica la urbanización El Pinar de Navares que pese a estar gestionada por la propia comunidad de propietarios a efectos del Catastro figura en el término municipal de Peñalba de Ávila.

Aunque no arroja datos tan llamativos como el de esta localidad morañega, que es la que más piscinas tiene por habitante de la provincia de Ávila, hay otros municipios en los que la ratio de este tipo de construcciones por población censada también resulta llamativa justo por el mismo motivo: que en el término municipal de esta localidad hay urbanizaciones más o menos grandes destinadas principalmente a segundas residencias lo que hace que sus propietarios no estén empadronados en el municipio. Así ocurre, por ejemplo, en Maello, localidad que no llega a los 600 vecinos pero que cuenta con 360 piscinas descubiertas y una docena con cubrición. Esto hace que aquí también la ratio supere en poco a la de una piscina por habitante, lo que también tiene su explicación en las urbanizaciones residenciales como Coto de Puenteviejo, La Fontanilla o Dehesa de Pancorbo.

Otro ejemplo es el de Navahondilla, localidad que tiene censados poco más de un centenar de vecinos pero que según el Catastro cuenta con 110 piscinas, lo que deja una ratio de una construcción de este tipo por cada 2,8 vecinos, lo que sin duda se debe a la existencia en este término municipal de urbanizaciones como Navapark.

piscinas cubiertas. Por esa mayor población, la ciudad de Ávila también es la localidad abulense con más piscinas cubiertas, si bien llama la atención que el segundo municipio con más espacios acuáticos de este tipo cubiertos es Gemuño, donde según el Catastro actualmente hay trece construcciones de este tipo. Le siguen Maello, con una docena;Navaluenga, con once, y Muñana, donde hay diez.