El Real Ávila es el equipo menos goleado de todo el fútbol español. Se busque por donde se busque, no hay nadie como los encarnados. De los 496 equipos que integran las cinco categorías 'profesionales' del fútbol nacional, hay uno por encima de todos, el Real Ávila. Nadie, desde Primera a Tercera, mejora los registros defensivos de los encarnados. En la ciudad amurallada por antonomasia, Miguel de la Fuente ha levantado su particular muro para, como Leónidas en Las Termópilas, ponerse al frente de sus '300' y hacer de los encarnados la mejor de todo el fútbol español. No es una sensación. Es una realidad.

Sumaban los encarnados este fin de semana una nueva portería a cero –13 en 16 jornadas– y con ello lograban mantener en 4 el casillero de goles en contra.Una cifra que no ha variado desde el pasado mes de noviembre tras el 3-2 ante el Tordesillas. Desde entonces nadie le ha marcado a los del Adolfo Suárez. Pero este fin de semana esos números han tomado otro cariz. El Real Ávila se convertía en el equipo con menos goles en contra de toda España después de un fin de semana en el que tanto el UD Poblense como el RCD Mallorca B, hasta este fin de semana con registros similares a los encarnados, encajaban gol.

Hasta esta jornada –16ª– el Real Ávila, el UD Poblense y el RCD Mallorca B, ambos del Grupo 11 - Illes Balears, habían encajado cuatro goles. Recibía uno el UDPoblense (1-2) en su victoria ante elManacor, lo que elevaba a 5 los goles en contra de su casillero.Recibía dos el RCDMallorca Ben su empate (2-2) ante el CEAlaior y su casillero pasaba de los 4 a los 6. Dos marcadores que, unidos al 0-1 ante La Virgen del Camino, colocan al Real Ávila y los 4 goles recibidos como la mejor cifra del fútbol nacional.

Lidera el Real Ávila los registros defensivos del fútbol nacional por delante de equipos como el RealMadrid C, líder del Grupo 7, Ibiza y UDPoblense, líder y tercero respectivamente del Grupo 11, todos ellos con 5 goles en contra. Con seis goles en contra encontramos al Sporting Atlético, líder en el Grupo 2, el Mallorca B, segundo en el Grupo 11, el DonBenito, líder del Grupo 14, el Atlético Monzón, quinto en el Grupo 17, o el UBConquense, líder en el Grupo 18. Mirando a la Segunda RFEF, donde se han disputado 18 jornadas, aparece el Athletic B con 6 goles recibidos.

De Primera a Tercera RFEF, no hay nadie como los encarnados. Al menos en lo que a goles recibidos se refiere. Sí se encuentran registros similares en cuanto a porterías a cero. Porque 13, las que tienen los encarnados, son las mismas que suman el Real Madrid C, el Atlético Paso (Segunda RFEF - Grupo 5) o el Athletic B (Segunda RFEF- Grupo 2). Con 12 se encuentran el CDGuarnizo (Tercera - Grupo 3), Ibiza, UDPoblense, Mallorca B (Tercera - Grupo Illes Balears),DonBenito (Tercera - Grupo 14), El CEEuropa (Segunda RFEF- Grupo 3)o el Águilas (Segunda RFEF- Grupo 4).