Por fin pudo sonreír el Colegios Diocesanos, huérfano de alegrías en una temporada que empezaba a torcerse para los de Iván Lastras. «Cuando consigues una victoria se ve todo de otra manera». Se enderezó el ánimo ante el Almazán, un rival al que había que ganar para no despedirse de la permanencia a las primeras de cambio.Porque cuando se necesita echar mano a la calculadora y la esperanza, mal asunto. Llegó la primera victoria ante los sorianos para revitalizar el ánimo y la pelea por la permanencia pero las alegrías, como dicen, suelen durar poco en la casa del pobre. Porque el calendario para los colegiales cierra la primera vuelta como se inicia la segunda, por todo lo alto. El primero, la Leonesa B. Después vendrán el Burgos Promesas, Palencia, Tordesillas, Astorga o Cristo Atlético. Pero antes de pensar en lo general –«ahora afrontamos dos salidas muy complicadas»– lo concreto. Este domingo, a partir de las 16,00 horas, el Colegios Diocesanos visita en el Área de Puente Castro a una Leonesa B con el colmillo torcido tras el empate (1-1) sufrido ante el Atlético Astorga y los ocho puntos de distancia con un Real Ávila que empieza a ver alejarse.

«Nos espera un rival que está haciendo las cosas muy bien.Llamarme loco pero es el equipo que he visto más trabajado esta temporada.No he visto ningún equipo con su propuesta de juego, los riesgos que toma, su estructura ofensiva... Con espacios te hace añicos».Un rival en un gran estado de forma y un campo que será protagonista. No suele estar bien y en una semana de lluvia y nieve estará mucho peor.Se tendrá que adaptar el equipo colegial a un terreno de juego que tampoco beneficia a sus 'dueños'.

La baja de Garri –titular junto a Josito en el eje de la defensa– trastoca los planes de IvánLastras en defensa. «Manejamos diferentes planes.En fase defensiva tendremos que hacer las cosas muy bien». El central no es la única baja del equipo. En una semana en la que se comunicaba la marcha de Choflas e Iván –«somos conscientes de que nos quedamos un poco cojos, pero se está trabajando a ello»– sigue siendo baja Guille y se suma Pitu, lesionado.