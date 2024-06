La naturaleza es una de sus pasiones, la práctica del deporte la otra. Si unes ambas es fácil encontrar en las carreras por montaña una de tus mejores aficiones. Y es lo que hizo Gema López, madrileña de nacimiento y abulense 'reconvertida' cuando descubrió en La Adrada un pequeño paraíso con «un poco de todo» y mucho monte por delante para disfrutar en el día a día de una disciplina deportiva en la que cuenta con un extenso currículo de resultados –como el bronce en la categoría Veteranas conseguido en el Campeonato de España de Carreras por Montaña 2024 celebrado en Candeleda– y no menos carreras disputadas, entre ellas la reciente Travesía GRUSEG, la prueba de montaña organizada por el Ejército del Aire, una carrera por y para ellos, para los miembros de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado donde 15 dorsales se ceden a civiles. Uno de ellos fue para Gema López, duodécima en la clasificación general y primera fémina en los 52 kilómetros entre El Escorial y Los Cogorros, en el Puerto de Navacerrada. «Era una carrera que me hacía mucha ilusión» explica tras el último reto deportivo de los muchos a los que se ha enfrentado y de los que la quedan, aunque a sus 44 años ha decidido elegir. «Tiene que ser algo que me divierta, que disfrute, que lo pase bien. Si sé que en una carrera lo voy a pasar mal, no voy». Es la voz de la experiencia de quien ya lleva en esto unos cuantos años.

Federada por Castilla y León, se estrenó en esta disciplina en 2014 con la entonces Carrera por Montaña Villa de La Adrada. «La primera prueba importante que gané, por llamarlo de alguna manera, fue el Campeonato de Castilla y León de Ultra de 2020 en la Covatilla». A partir de ahí comenzó a disputar campeonatos, copas, «a meterme más en ese mundo, a tomarme las cosas más en serio». Así llegaron logros como el título de campeona de la Copa de Castilla y León de Carreras por Montaña o el subcampeonato de Castilla y León de Snow Cross, ambos en 2023, «una temporada bastante buena».

Atleta delClub de Montaña CDRunning Aguilar de Palencia y con el patrocinio de Adrada Dental, este año ha decidido tomárselo de otra manera. «El año pasado me recorrí toda Castilla y León». Demasiada carretera y asfalto de carrera en carrera. En este 2024 ha optado por escoger los escenarios, como el Circuito Copa Hierro de Madrid 2024, con pruebas como el Cross de La Pedriza, Las Dehesas o la Carrera Vertical La Barranca. Y aunque no ha participado en todas las pruebas de la Copa de Castilla y León 2024 –fue la primera castellano y leonesa en el Trail Calamochos, apertura de la Copa– aún cuenta con opciones de pelear por ella, especialmente en la categoría Veteranas A, por lo que ya tiene apuntada la Carrera Trébol de Gredos Sur, en Arenas de San Pedro y última prueba puntuable, como uno de los objetivos.

Se enganchó a las carreras por montaña de una manera muy simple. «Yo me considero una amante acérrima de la naturaleza». Y en la naturaleza «disfruto saliendo a entrenar». Senderista de vocación, la «necesidad de actividad, de moverme» la llevó al deporte. «Se junta una cosa con la otra, lo que necesito y lo que me gusta».Por ello no duda, «las carreras por montaña son uno de los mejores deportes que existen. Está comprobado que las personas tienen una conexión con la naturaleza. Practicar deporte en la naturaleza es algo muy especial» describe.

El crecimiento de este tipo de deportes viene de largo, pero tras la pandemia el 'boom' de todas aquellas disciplinas que se practican en la naturaleza es más que evidente. La agenda ha crecido en cantidad y en variedad.Algunas llevan a los deportistas al límite. «He probado muchas distancias.Depende de cada uno pero personalmente no me atraen las ultradistancias de más de 100 kilómetros.Son pruebas que ponen el cuerpo al límite, en las que la cabeza entra en juego. Hay que estar muy preparado, dedicar muchas horas de entrenamiento» y en su caso tiene claro un punto de partida, «hay que disfrutar y en una carrera de esas se sufre. Cuando sé que en una carrera lo voy a pasar mal, no voy».

Técnico Superior en Acondicionamiento Físico, entrenadora personal y titulada por la Federación como entrenadora de carreras de montaña, advierte de la necesidad de un buen entrenamiento antes de enfrentarse a este tipo de actividades. «El verdadero problema está en las redes sociales, en la sobre información que se puede sacar de internet. La gente busca comodidad, buscan entrenamientos adaptados a su situación pero no se dan cuenta de que todo lo que hay en internet son cosas genéricas, no son específicas» explica como entrenadora y deportista. Cuando se diseñan entrenamientos «hay que buscar una necesidad por objetivos porque el entrenamiento debe estar enfocado a aquello a lo que te vas a presentar... En ocasiones estamos viendo gente poco preparada. Ocurre en el deporte en general.No se dan cuenta de que para presentarse a una competición hay que tener una preparación». Ella se prepara desde La Adrada y su entorno, donde encuentra «de todo», espacios «más corribles, otros más técnicos, zonas de monte, pedreras...» Lo tiene LaAdrada y lo tiene Ávila en su conjunto. Ha recorrido mucha España de la mano de este deporte –«en ocasiones me apunto a carreras de montaña para conocer paisajes»– y sabe de buena mano que esta provincia «tiene una enorme riqueza» que ofrecer «para este tipo de deportes» apuntando en especial a la zona de Gredos, un espacio «espectacular».«Ávila es muy rica en escenarios para carreras de montaña. De hecho hay pruebas increíbles» apunta ante un calendario y agenda cada vez más grande y apretado en esta provincia. «Hay espacios espectaculares para hacer carreras de montaña» pero siempre desde el respeto a la naturaleza. «No hay que sobre explotarlos».