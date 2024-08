La road movie 'On the go' hizo parada en Ávila

Hizo parada este martes en Ávila, dentro de una original, alegre y coherente gira estival por toda España en la que aún quedan citas en escenarios tan importantes como Sitges o Madrid, la presentación del largometraje On the go, una película de bajo presupuesto pero excelente nivel de trabajo en todos sus aspectos, codirigida e interpretada por la actriz y música abulense Julia de Castro, responsable también del guión, que ha cosechado importantes premios allá donde ha sido proyectada desde su estreno hace un año en el prestigioso Festival de Locarno, donde consiguió una Mención Especial.

Julia de Castro, que presentó ayer esta peculiar road movie musical en los Cines El Bulevar de Ávila acompañada por su compañera en la dirección, María Gisele Royo, manifestó que esta parada «en el peculiar estreno nacional que está sucediendo durante julio y agosto es importante por varias razones; primero porque yo soy abulense, también porque la actriz Chacha Huang, una de las protagonistas, aterrizó de su China natal en Ávila para aprender español, y por último porque se cumple un año del estreno internacional de Locarno».

Además, añadió emocionada y agradecida por la acogida en su tierra, «con la posibilidad que me han dado de realizar esta proyección se cierra para mi un círculo, ya que yo empecé a ver cine clásico en Ávila, con mi padre, en los multicines que había muy cerca del instituto Vasco de la Zarza. Es decir, que yo me empecé a educar en Ávila en el mundo del cine, en disfrutar de una pantalla, y volver aquí a presentar una película que he hecho yo, al lado de películas que son blockbusters y con las que es muy difícil competir, es un honor y me hace mucha ilusión».

Aunque ahora es muy fácil disfrutar del cine en casa a través de las plataformas, manifestó Julia de Castro, «creo que esta experiencia que estamos celebrando y disfrutando de viajar por toda España para llevar a la pantalla grande una película rodada en 16 milímetros, con tanto trabajo de sonido dice mucho del nivel de compromiso y de vocación que tenemos directoras como María y yo».

«cerca del público». Destacó también la directora y actriz abulense la «coherencia» que significa celebrar ellas una especie de road movie para presentar precisamente una road movie en ese empeño de «estar cerca del público ofreciendo un cine que no es algorítmico sino que es una creación superpersonal que también tiene que ver conmigo y con donde yo nací»; además, añadió, esta forma de presentación «que nos pone en contacto con el espectador, dándole la oportunidad de hablar con nosotros, creo que es también importante porque ayuda a educar la mirada sobre lo que es el cine».

La película, acabó recordando Julia de Castro, «aborda el tema de la maternidad, entre otros muchos asuntos como también el de la amistad, pero sobre todo va de un momento biológico en el que, si eres artista muchas veces no has podido pensar muy bien porque es una cosa muy intangible, muy inasible, ese estar inmersa en muchos proyectos y de repente, biológicamente, plantearte qué hacer con el asunto de la maternidad, ¿ahora o nunca?». A modo de posible respuesta, lo que «hacemos en esta película es descubrir que no sólo se puede maternar a través de familia sino que también puedes hacerlo a través de creaciones porque al final estás dando a luz algo de otra manera, y es lo que hemos hecho María y yo con esta película que es nuestra hija, y a la que tratamos como tal».