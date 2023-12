Jiménez pasa a no adscrito entre ataques a Sánchez Cabrera

Ya antes de comenzar el Pleno el lugar de los diputados lo dejaba claro. Carlos Jiménez, hasta entonces diputado de Por Ávila y que iba a pasar a no adscrito, se colocaba en una esquina, con el diputado de Vox a su lado y como separación a los que ya son sus excompañeros. La Diputación celebraba este martes el último pleno del año, sin mociones, pero donde se incluyó por urgencia un punto del día, el paso de Carlos Jiménez a no adscrito, confirmando así lo que el diputado ya había anunciado en el Pleno anterior. Este paso se dio además con un discurso en el que Jiménez reiteró las razones que había dado para su partida, negó que su decisión tuviera que ver con un acuerdo para arreglar un puente en Niharra, localidad de la que es alcalde, e incluso no dudara en atacar a Jesús Manuel Sánchez Cabrera, alcalde de la capital por Por Ávila y vicepresidente de este partido.

Carlos Jiménez explicó de nuevo las razones para dejar Por Ávila, debido a que no se consensuaban las decisiones, le prohibieron ir a manifestaciones con las que estaba de acuerdo, «se hace con los ayuntamientos lo contrario a lo que habían prometido en campaña», se prohibe ir a una visita institucional del presidente de la Junta y «la gota que colmó el vaso fue obligarnos lo contrario a lo que habíamos quedado para el Pleno de presupuestos».

Pero dio un paso más, «por lo que dicen de mi persona», alegó, sobre todo lo que «dice o, por lo menos a mi me dicen, el señor alcalde del Ayuntamiento más grande de Por Ávila, mejor dicho, del único Ayuntamiento que interesa a Por Ávila». En ese punto, el diputado procedió a leer un wasap que a Jiménez le han asegurado que envió Jesús Manuel Sánchez Cabrera, alcalde de Ávila, a los afiliados y que dice: «Buenas tardes. Cuando priman más los intereses personales que los generales, ocurren estas cosas. Carlos se enfadó porque dejó de ser portavoz del Grupo en la Diputación, y, por lo tanto, percibir lo que le corresponde al portavoz. Carlos se ha vendido al presidente de la Diputación y al PP, y le hemos descubierto dejando a sus compañeros diputados, concejales y alcaldes a los pies de los caballos, a cambio de que le arreglen el puente de Niharra. 250.000 euros negociando a espaldas de sus compañeros diputados. Una lástima, pero la codicia de las personas y la ambición personal lleva a las personas a corromperse. Lo que hoy ha sucedido es bochornoso y dice mucho de él, pero en el fondo es lo mejor que nos podía pasar. Estoy seguro de que nuestros compañeros diputados seguirán trabajando con ahínco y sin nadie que les presione para hacer lo que alguno tenía pactado con el PP. Nosotros a seguir trabajando siempre por Ávila. Abrazo fuerte».

Asegurando que se reserva llevar estas acusaciones a los juzgados, el ahora diputado no adscrito invitó al presidente de la Diputación a explicar lo que había sucedido con el puente de Niharra. El presidente, Carlos García, aseguró que «los acuerdos nunca mienten y cuando se adoptan, menos». Lo dijo porque aseguró que hay «una propuesta del jefe de servicio de Vías y Obras para que se incluya en las inversiones de carreteras del año 2018, con fecha 17 de abril. Con fecha 18 de julio de 2018 hay una propuesta del jefe de servicio para que se proceda a la contratación de la redacción de dicho puente. Y con fecha 27 de julio de 2018 hay una adjudicación del contrato para la redacción del proyecto del acondicionamiento del puente de Niharra».

Por lo demás, el diputado no adscrito aseguró que el wasap es resultado de lo que sucede cuando «a uno solo le mueve la inquina a un partido político» e insistió en que «todo es falso». Falso que quisiera ser portavoz «porque me gustaría ser portavoz de lo que yo quisiera decir pero nunca de las imposiciones del Mercado Chico», e insistió en que fue portavoz el mandato pasado porque no quiso ninguno de sus compañeros. Es más, señaló que a ver cuánto dura el portavoz actual de Por Ávila en la Diputación «pues ya les ha dicho a los demás que no quería seguir siendo portavoz».

Sí que agradeció las muestras de cariño que ha recibido de afiliados, alcaldes y concejales.