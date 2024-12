'On the go', de Julia de Castro, nominada a los Premios Feroz

On the go, la película independiente codirigida, escrita y protagonizada por la actriz y directora abulense Julia de Castro que ha conseguido numerosos galardones en festivales nacionales e internacionales, ha sido nominada a los Premios Feroz en la categoría 'Arrebato de Ficción', creada específicamente hace tres años para destacar a «aquellas obras que merezcan un reconocimiento por sus especiales logros artísticos y/o aportaciones innovadoras en sus respectivos campos».

Julia de Castro, recién conocida esa nominación (fue hecha pública este jueves por la tarde), manifestó la «enorme alegría y el orgullo que supone para todos nosotros esta noticia, porque es un tipo de premio que seguimos desde hace tiempo ya que está dirigido a reconocer la forma de cine que nosotros consumimos, admiramos y que intentamos hacer», más teniendo en cuenta que «antes que nosotros ha pasado por ahí gente como Chema García Ibarra con Espíritu Sagrado, que es una película para nuestra referencia total, Eduardo Casanova con La piedad, o My Mexican Bretzel, una película muy particular de Nuria Giménez…, gente que, como hemos hecho nosotros, arriesga mucho por el cine».

Como jugando con el hecho de que en la edición anterior fue nominada a los Premios Feroz en la categoría de actriz de reparto por la serie Poquita fe, Julia de Castro comentó que «esta nominación es un reconocimiento más a un trabajo en el que todos los que lo hemos hecho hemos puesto mucha fe», un reconocimiento para On the Go que manifestó que «tiene un significado especial porque la realiza la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, cuyos miembros creo que ofrecen una objetividad que es muy valiosa y muy importante».

Confía la codirectora de On the go –labor que llevó a cabo, igual que la de la escritura del guión, junto con María Maria Gisèle Royo– en que esta nominación para una película que desde su estreno mundial en agosto de 2023 en el Festival Internacional de Locarno ha conseguido numerosos premios – Mención Especial del Jurado Joven en Locarno, Mención Espiga Arco Iris en la Semana Internacional de Cine de Valladolid, Mejor largometraje español, mejores directoras y premio DCP De Luxe en el 61 Festival Internacional de Cine de Gijón, Gran Premio del Jurado en el Festival Chéries Chéris de París…–, signifique «otro empujón para nuestra película a nivel de promoción», y que además de «darnos un poco más de ánimo y optimismo para seguir trabajando, por esta demostración de receptividad a nuestro cine que significa».

On the go comparte la nominación al premio Arrebato con los largometrajes La alcoba del sultán, Polvo serán, Por donde pasa el silencio y Un sol radiant, quinteto que ha sido seleccionado de entre las quince que optaban a ello, «películas entre las cuales había varias que nos habían gustado mucho, por ejemplo Salve María, y por eso nos sentimos muy afortunadas de haber pasado una criba que no era nada sencilla».

Esta nominación «que para nosotros es de verdad ya un premio, porque es una película pequeña en presupuesto que no es fácil que se vea en las salas», significa también un apoyo anímico «para seguir trabajando en nuestro nuevo proyecto, del que no podemos contar nada porque es muy germinal aún, tenemos que cuidarle, y puede que pase como con On the Go, que empezó siendo una cosa y acabó siendo otra».