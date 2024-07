Una casa para todo el mundo

Una casa con piscina, grande. Y con un patio, donde salir a jugar. Con mucho espacio. Puestas a describir cómo sería su casa ideal Vera e Isa tienen claro dónde les gustaría vivir. De hecho con esas características pretendían construir las casas con materiales reciclados que este lunes iban a realizar en un taller sobre el Derecho universal a la vivienda en el que estas dos amigas participaron junto a otros pequeños.

Pero más allá de poner a prueba sus habilidades como constructores de casas el objetivo de este taller, tal y como explicó Alejandra Castillo, técnica de sensibilización de la Fundación Proclave, y encargada de impartir el mismo en la Biblioteca Pública de Ávila, era «sensibilizar a los niños de Castilla y León y en esta ocasión de la capital abulense sobre las dificultades que tienen muchas personas en el mundo, y también en nuestro país, para acceder a una vivienda digna.

En concreto estos pequeños constructores conocieron lo que ocurre en India, concretamente en Viluppuram, donde la Fundación Proclave lleva a cabo un proyecto con 116 mujeres de una etnia marginal que viven en condiciones de vulnerabilidad y con las que se trabaja para que puedan acceder a una vivienda digna.

El taller buscaba que en medio de una actividad lúdica y creativa como la de construir casas con materiales reciclados los pequeños pudieran conocer algunas de los objetivos de desarrollo sostenible y en concreto sobre el derecho a la vivienda.

crear conciencia. «Les explicamos en qué consiste el derecho a la vivienda y por qué es importante, intentando visibilizar que es un problema que afecta no solo a los países más pobres sino que también está empezando a ser un problema en países como España», apuntó Castillo antes de comenzar este taller con el que se invitaba a los niños a poner en juego su imaginación y habilidad en las manualidades pera también a reflexionar sobre una realidad que no nos debe ser ajena y a desarrollar una conciencia social sobre este tema. También a conocer la realidad en la que viven muchas personas en el mundo que no tienen un lugar para vivir.