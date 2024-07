A escasos metros del lugar donde esta semana pasada se conocía que se había cometido un atentado contra cuatro árboles a los que se les habían secado inyectándoles un producto se encuentra este árbol, en un pequeño jardín situado entre las calles Prado Sancho y Hueta de San Andrés. Este ejemplar se está secando (si no está seco ya) y presenta en su tronco unos daños en los que parece haber intervenido la mano del hombre. Si así fuese sería una auténtica desgracia. Pero conviene que no se pierda de vista su estado por si procede talarlo antes de que cause una desgracia.