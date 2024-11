La huelga convocada para esta semana en el sector del transporte de viajeros no dejó incidencias destacadas en el servicio de autobús urbano de Ávila, según la información trasladada desde el Ayuntamiento de la ciudad. Así, a la una de la tarde se informó de que por la mañana se había cumplido «el 90 por ciento de los servicios en el transporte urbano colectivo» y que «únicamente no ha salido un servicio de la línea 6». Además, señalaron que no se estaban registrando incidencias. Esas mismas fuentes precisaron que por la tarde se cubrieron todos los servicios, también sin incidencias. El portavoz del gobierno municipal recalcó que no había incidencias «más allá de haber tenido que reajustar los servicios» fijando los servicios mínimos.