Más de 1.000 alumnos en la provincia de Ávila están actualmente a la espera de poder examinarse del práctico para sacarse el carné de conducir, de ellos 903 en la capital y 177 en el Centro Desplazado de Arenas de San Pedro, y la espera media para realizar el examen está entre los cuatro y los seis meses. Una realidad que están sufriendo tantos las 40 autoescuelas que hay en Ávila como sus alumnos, motivada por la falta de examinadores de Tráfico, tres en total más un coordinador, y que este miércoles llevó a las autoescuelas, convocadas por la Asociación Provincial de Autoescuelas de Ávila (Apavi) de CEOE, a realizar una marcha lenta para reclamar que se realicen más exámenes y que se complete la plantilla de examinadores con el fin de agilizar la obtención del carné de conducir para los alumnos.

El presidente de Apavi, Óscar Jiménez Albarrán, explicó al inicio de la movilización, que partió del polígono de Las Hervencias con medio centenar de vehículos de autoescuelas (coches, camiones y motocicletas) haciendo sonar sus cláxones y, tras recorrer la ciudad, concluyó en la plaza de Santa Ana donde se leyó un manifiesto, que «nos manifestamos porque tenemos muy pocos exámenes para la capacidad de Ávila. Tenemos autoescuelas que vienen de Madrid a examinar a Ávila, que es completamente justo y legal, pero entonces el ratio de examinador por habitantes que tenemos es completamente injusto».

Comentó Jiménez Albarrán que «estamos examinando entre dos y tres personas cada quince días, con el perjuicio que ello conlleva al ciudadano de a porque el carné es muy importante para trabajar y hay muchos universitarios que también se lo quieren sacar». Por ello reivindican «un examinador más, que es la plaza fija que queda en Ávila», apuntó el presidente de Apavi, quien explicó que de cara al verano «el drama puede ser mayor, ya que alguno de los examinadores actuales ha aprobado una oposición superior y vamos a estar en peor situación».

Marcha lenta de las autoescuelas para reclamar más exámenesDesde Apavi están en contacto tanto con el jefe provincia de Tráfico, Santiago Izquierdo, como con el subdelegado del Gobierno, Fernando Galeano, que «están de la mano con nosotros y nos apoyan en la reivindicación de traer otro examinador», afirmó Óscar Jiménez, y la esperanza pasa por que de los 50 examinadores que van a salir entre abril y mayo, «la Dirección General de Tráfico destine uno a Ávila».

Esta situación de colapso «nos obliga a las autoescuelas a decidir entre alumnos, pues tenemos una lista de los que han aprobado el teórico que pasan a la bolsa del práctico y ahí deben esperar entre cuatro y seis meses», comentó Jiménez Albarrán, quien también subrayó que «la formación es muchísimo peor porque no es programada. Hacemos cortes para no incrementar el coste del carné, pero aún así los alumnos están muy afectados y la media de aprobados evidentemente ha bajado durante estos últimos tiempos porque no llevamos la formación que deberíamos».