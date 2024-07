"Espero que la gente de la Arévalo salga hablando de mi toreo"

Tras cuatro festejos, Arévalo cierra su feria taurina con una corrida de toros que programa la empresa de Inocencio Gómez, 'Chencho' para los amigos, y que viene cargada de alicientes. Uno de ellos es el desafío con seis ganaderías de prestigio, Francisco Galache, Montalvo, Los Bayones, El Canario, Oribe y Hermanos Boyano, todas ellas salmantinas. Otro de los motivos atrayentes son los tres matadores salmantinos en los que se enlaza la veteranía de Álvaro de la Calle, torero contrastado por sus múltiples hazañas en plazas importantes, el pundonor y valentía de Manuel Diosleguarde, con un toreo exquisito y muy clásico castellano, y el recién alternativado Ismael Martín, que el 29 de junio en Burgos dejó su sello cortando orejas y dejando buenas sensaciones. Con él tengo la suerte de compartir unos minutos.

Su nombre comenzó a sonar en el 2022 por su paso por el circuito de novilladas de Castilla y León, ¿cómo considera estas oportunidades para los novilleros y para la fiesta?

Son oportunidades que no se pueden desaprovechar, y gracias al trabajo de la Fundación Toro de Lidia podemos salir toreros al escalafón,. Yo me siento un privilegiado por haber podido participar en casi todos, si no hubiera sido por ellos quizá no habría toreado tanto en mi corta carrera.

Alternativa con toros de Antonio Bañuelos ¿Cómo vivió ese día?

La verdad que fue un día muy bonito que salió bien y en el que me sentí arropado por los maestros que me dieron ánimos, tanto mi padrino como el testigo, David Fandila el Fandi y Manuel Escribano. En el toro de la alternativa lo disfruté mucho y estuve muy sereno y con la espada muy certero. La vuelta al ruedo de Burgos no se me olvidará nunca.

Compartió tarde con dos toreros que son excelentes rehileteros, tercio que también domina, ¿le gustaría que se volviera a los carteles de tres toreros banderilleros?

Claro, es una fase del toreo. Aquella época de Paquirri, el maestro Méndez y otros muchos fue muy bonita y me gustaría coincidir con los maestros en más corridas.

¿Cómo es el día a día y la preparación de la corrida de Arévalo?

Bueno sigo entrenando de salón y la preparación física y mentalizándome para esa tarde, que como digo es importante para mí en el sentido de llegar con mucha ilusión y con muchas esperanzas.

De las seis ganaderías, ¿qué toros que prefiere?

Al tratarse de una corrida concurso los toros serán escogidos de las ganaderías charras todas tienen su prestigio. A mí me ha tocado lidiar al de Hermanos Boyano y el de los Bayones, dos ganaderías fuertes.

Un cartel que levanta expectativas ¿Qué nos dice de sus compañeros?

Son dos grandes toreros. Álvaro de la Calle es un torero experimentado con años de alternativa y con un toreo muy contrastado y curtido , con experiencia y oficio. A Manuel lo considero un excelente lidiador y torero clásico y fresco, con un buen bagaje en su carrera. Ambos saldrán a dar todo de ellos.

¿Qué espera Ismael Martín y que va a poder ver el aficionado que acuda el sábado a Arévalo?

Que la tarde salga bonita y los aficionados que acudan a la plaza puedan ver a Ismael Martín en toda la dimensión de su toreo. Voy a salir a revienta calderas y dar todo de mí y ponérselo difícil a mis compañeros de cartel. Espero que la gente salga de la plaza hablando de mi toreo.

¿Es clave esta tarde con miras a próximos compromisos?

La clave es triunfar para seguir toreando, abrir las puertas de más plazas y adquirir compromisos, aunque esta tarde la considero fundamental por ser la próxima y voy a dejar mi sello de torero.