Dice la frase que 'lo que no te mata, te hace más fuerte'. A Sergio Alonso una lesión de rodilla como jugador le 'hizo' entrenador. Ya lo era, pero aquello que le apartó de los terrenos de juego durante varios meses –una lesión del cruzado– le hizo reflexionar. Ante la imposibilidad de jugar «fue cuando me di cuenta de que aquello de entrenar me llenaba. Fue un punto de inflexión».Aquello que comenzó como un hobbie, algo con lo que llenar las horas con lo que tanto le gustaba, el fútbol, pasó a ser otra cosa.

De un problema, una solución, un aprendizaje. «De algo así siempre digo que se pueden sacar cosas positivas».En su caso tiene claro que «llegué a jugar en Tercera División gracias a esa lesión.De no haberla tenido no habría cambiado mi mentalidad» reflexiona Sergio Alonso, entrenador del Colegios Diocesanos de Liga Nacional Juvenil, un banquillo al que llegó tras un efecto dominó.Dio un paso a un lado Somoza como entrenador del primer equipo. El ascenso de IvánLastras llevó a Héctor Butenegro a acabar la temporada al frente del Nacional Juvenil. La siguiente la empezó Sergio Alonso. Ya suma tres años y los que queden. «Tengo en mente buscar la oportunidad, algún día, de poder vivir del fútbol pero ahora mismo la motivación que tengo día a día son los chicos y las personas que tengo alrededor, aunque algún día me gustaría intentarlo». Ahora es el Diocesanos, «por qué no en el Real Ávila». Porque Sergio Alonso es del fútbol abulense sin distinciones, de los que empezaron como encarnado y siguió como amarillo, de quien «era jugador del Diocesanos en Tercera y abonado –lo sigo siendo– del Real Ávila.Era totalmente compatible». Un buen ejemplo.

Le llena estar en el banquillo. «Es una sensación distinta a la de ser futbolista. No hay nada como jugar y meter un gol.Eso como entrenador, por mucho que queramos controlar, es imposible.El protagonista es el futbolista. Como entrenador es otro rol». En su caso lo hace con juveniles, chicos en plena adolescencia. «Cada chico es distinto y con cada uno adoptas una relación distinta. A mi me gusta ir más allá del fútbol. Una temporada es lo suficientemente larga como para enseñarles algo más que fútbol.Intento darles consejos, enseñarles cosas que pueden aplicar en otros ámbitos de la vida».

Por la mañana en la Universidad Católica de Ávila, donde lleva Gestión Económica de Proyectos, por la tarde y los fines de semana en el césped como entrenador. «La economía explica cosas que han pasado y en el fútbol tratamos de explicar lo que va a pasar». Ninguna es sencilla.