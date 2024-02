La Junta debe dinero de gastos ordinarios a colegios de Ávila

La Junta de Castilla y León acumula tres meses de retraso para ingresar a los centros educativos el dinero destinado a gastos de funcionamiento ordinario, de manera que un ingreso que «normalmente realizaba en noviembre», este año «a primeros de febrero no se ha realizado», según denuncia la sección de Enseñanza de UGT en Ávila. Esta situación está dificultando el día a día de los centros educativos, ya que a algunos de ellos «se les adeuda más de 35.000 euros, ésto hace que, en muchos, la situación sea muy complicada», dado que la falta de fondos propicia que no tengan dinero «para pagar la calefacción, electricidad, material didáctico, ... no hay dinero ni para hacer fotocopias», denuncia el sindicato.

Este segundo libramiento de fondos para gastos de funcionamiento que aún no se ha producido ha llevado a UGT a realizar un estudio que revela que «la deuda varía entre el 5% de unos casos y el 50% en otros» centros educativos.

más deudas. Sin embargo, no es ésta la única deuda que la Consejería de Educación mantiene en Ávila, donde también a los docentes, «pese a ser los mejores valorados por el informe PISA, se lo agradece no pagando las itinerancias desde el mes de septiembre, en algunos casos más de mil euros», critica el sindicato.

En este mismo ámbito, la Junta de Castilla y León tampoco ha ingresado las cantidades que adeuda a los miembros de los tribunales de las últimas oposiciones pese a que se celebraron hace ya siete meses, en concreto en Julio de 2023, afea UGT.

Por todo ello, UGT Ávila exige que a la mayor brevedad posible se hagan las gestiones económicas oportunas para que la Junta de Castilla y León pague las deudas que mantiene tanto con los centros educativos como con los docentes porque, desde su punto de vista, «perjudican a la educación de todos, que es la educación pública».

El sindicato hace pública esta situación después de que la Junta de Castilla y León haya publicado estos días que tarda en pagar a sus proveedores una media de 31,90 días, un plazo que «no cumple con los centros educativos ni con el personal docente», subraya UGT.