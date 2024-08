"Ávila tiene un déficit enorme de instalaciones deportivas"

Javier Jiménez cumple su primer año como presidente del CD Colegios Diocesanos y ha querido hacer balance de este periodo en Diario de Ávila. Un año de alegrías y de algún sinsabor que no le desaniman para seguir al frente de un club con una enorme masa social. Sin embargo, ahora se enfrenta a un problema que afecta a todos los equipos abulenses: la falta de instalaciones deportivas.

Cumple un año como presidente del Colegios Diocesanos. ¿Qué balance hace?

Ha sido un primer año muy enriquecedor a la hora de conocer personas y un club tan grande desde dentro. Ver la masa social que mueve me ha impresionado. Lo estoy viviendo como una experiencia muy gratificante.

¿Cuál sería el éxito y la decepción de este primer año?

El éxito ha sido saber rodearme de nuevas personas, a quienes agradezco que hayan confiado en mí como parte de este proyecto. La nota negativa, aunque podía entrar dentro de la ecuación, quizás haya sido el descenso del primer equipo de Tercera RFEF.

¿En qué momento le propusieron ser presidente?

Una de nuestras empresas (Hyundai) lleva años patrocinando al Dioce y mi hijo juega en el club. Surgió de una conversación informal sobre si podía echar una mano en la gestión. Primero entré como vicepresidente, pero rápido me dijeron que debía ser el presidente. Les pedí un poco de tiempo para pensarlo. El respaldo de la junta directiva, que me brindó toda su confianza, me animó a aceptarlo.

¿Hasta cuándo se ve en el cargo?

Como broma les digo a Jorge Barrera (director deportivo) y a Liquete (tesorero) que voy a seguir hasta el Mundial del 2030. Mientras estás cómodo, el tiempo que inviertes no se mide. De momento, no tengo fecha de caducidad.

¿Cómo compagina la dirección de una empresa de éxito (Grupo Cervera) con la gestión del Diocesanos?

La gestión del club me sirve un poco también para desconectar de la presión diaria de la empresa. Muchas veces es una fuente para desestresarme, porque si te gusta el fútbol, lo empleas como hobbie, pero a otro nivel.

¿Cómo explica el crecimiento del club? Es el club con mayor número de licencias de Castilla y León...

Una de las cosas que más satisfacción me da y que me anima a dedicar más tiempo es la labor de nuestros entrenadores. Es una labor que podríamos considerar benéfica, porque la remuneración es mínima. Veo la dedicación de nuestros entrenadores, cómo cuidan a los niños, a los jugadores, a las familias, es increíble. Creo que nuestro éxito reside en eso. Además, los niños tienen la posibilidad de seguir progresando y tienen salida en nuestros equipos regionales o incluso en el juvenil nacional. También quiero destacar la labor de las coordinadoras del fútbol femenino, ya que parte de nuestro crecimiento viene por ahí. Las cosas se están haciendo bien de base por los monitores y los profesionales que tenemos y eso lo agradecen las familias.

No hay que olvidar que el Diocesanos es un club también formativo con una filosofía especial. ¿Cómo explicaría esa filosofía?

La filosofía del club es que no renunciamos a nada, es decir, si los equipos consiguen sus ascensos van a poder jugar en la categoría que les corresponde. Luego los monitores están muy pendientes de la educación. Un jugador puede ser muy bueno, pero si se salta los valores de respecto al compañero, a la familia o al entrenador, lógicamente tomaremos medidas. Ningún entrenador de la cantera ha sido expulsado por protestar a un árbitro. Esos comportamientos que se transmiten desde el club creo que es lo que nos hace un especiales y nos permite seguir creciendo.

Nos centramos en el fútbol, pero el Dioce también tiene otras secciones deportivas como baloncesto o deporte adaptado. ¿Cómo es la estructura deportiva ?

Empezamos con la Escuela Mini, para niños de 3 a 5 años, donde dan sus primeros pasitos en el fútbol. La sección de baloncesto, que también ha crecido, cuenta con alrededor de 100 jugadores. Y también tenemos el equipo inclusivo, donde la labor de Raúl es increíble, que ha competido en la Liga 'Más que Goles'. Desde la Diputación nos han hecho una mención especial, nos apoya y es una gozada verlos competir.

¿Tienen idea de incluir algún deporte más?

Más deportes no vamos a introducir, porque ya vamos a tener dificultad con la ampliación de estos equipos por el nivel de instalaciones municipales. Ahí nos vemos lastrados, a pesar de que desde el Ayuntamiento quieren colaborar, pero las instalaciones son las que son. Hay un déficit enorme de instalaciones en Ávila y eso supone un problema para cuadrar todos los horarios. No sabemos qué solución vamos poder dar a las familias. No puede ser que un Juvenil Nacional o los equipos senior entrenen en medio campo. No podemos competir en igualdad de condiciones con otras ciudades. Este es un problema grave que debe afrontar el ayuntamiento de carácter urgente. Los campos no son para el Linko, el Diocesanos o el Ávila, son para las familias. Tenemos 740 jugadores y habrá 2.000 entre todos los clubes. Para cuatro campos de fútbol que tenemos eso claramente es deficitario. En cualquier pueblo hay mejores instalaciones que en Ávila.

¿Desde el ayuntamiento les han dado alguna solución?

De momento no hay solución. Han pasado el rodillo al anexo del Adolfo Suárez, pero cómo puedes decir a una familia que su hijo vaya a entrenar a un campo de tierra o mandar a los benjamines a las 21,00 horas a la Ciudad Deportiva. Nosotros agradecemos que el Ayuntamiento ponga a disposición esos campos, pero hay que tomar medidas en buscar instalaciones, porque si no es insostenible.

Eso para entrenar, pero a la hora de competir, ¿cómo están?

Para cuadrar horarios también es complicado los fines de semana. Ha habido niños muy pequeños, de seis o siete años, que han tenido que jugar este invierno a las 20,00 horas a temperaturas bajo cero porque no hay campos. Y con el equipo senior ha pasado igual, de no poder calentar porque están jugando otra liga. Los equipos que venían de fuera alucinaban. Es un problema a resolver muy importante para todos los clubes, no solo por nosotros.

Ya han comenzado a entrenar algunos de los equipos, ¿qué objetivos se plantean para este nuevo curso?

El miércoles se anunció el fichaje de Aitor Asensio por el equipo senior. Con él y con lo que tenemos, creo que el objetivo tiene que ser subir a Tercera. En el Juvenil Nacional la idea es mantener la categoría con gente de Ávila, porque en nuestro club siempre apostamos por los jugadores abulenses. El 99% son jugadores de Ávila. Y en el equipo senior femenino, con una serie de refuerzos que van a venir, también nos planteamos el ascenso. Queremos intentar mantener los regionales, aunque son deficitarios. Arrancamos con un presupuesto que tendremos que ir subsanando con patrocinadores o actividades. No nos pasa por la cabeza, aunque sean deficitarios, quitarlos, porque tenemos que permitir que gente que ha conseguido méritos deportivos jugar en esa categoría.

¿Cómo es la relación con las instituciones abulenses?

La relación es muy cordial, tanto con el Ayuntamiento como con la Diputación, pero en estos momentos no es operativa, porque se han congelado las subvenciones. Sería bueno que se aprobaran iniciativas que nos puedan ayudar, no solo a nivel económico, sino a nivel operativo. Algo que nos permita a nosotros generar. Estamos inmersos en una iniciativa que queremos sacar en octubre, para las fiestas de La Santa, que es un torneo alevín, en el que nos va a apoyar el Ayuntamiento. Son iniciativas que nos ayuden a crecer como club, pero no solo para nosotros, a todos los clubes. La relación es cordial, pero falta lo que falta.

¿Y con el resto de clubes?

Por lo general, la relación es buena. Ahora, debido a la asignación de los campos, ha estado un poco más tensa, pero hemos llegado a buen puerto. Nosotros, económicamente, hemos renunciado a mucho. El año pasado, para jugar contra el Salamanca, podríamos haber solicitado el Adolfo Suárez porque, al haber estado en la misma categoría que el Ávila, nos pertenecía, pero no quisimos, igual que ahora con el Juvenil Nacional. Entiendo que el equipo de referencia sea el Real Ávila por tradición y años en la categoría. Pero no hay que olvidar que el Diocesanos es el equipo referencia en cantera, ya que de aquí salen la mayoría de futbolistas de Ávila. Somos el equipo con más licencias de Castilla y León. Igual que se tiene en cuenta que el equipo senior de la capital es el Real Ávila, hay que tener en cuenta que somos el equipo más importante a nivel de familias y masa social de Ávila. Tenemos 740 fichas y 42 equipos registrados en la Federación de Castilla y León.

Hace varios años, el Real Ávila y el Diocesanos compartieron el Adolfo Suárez en Regional. ¿Cree que podría volver a darse?

El año pasado era compatible, pero no lo hicimos por no enturbiar las relaciones ni crear un cisma en Ávila. Tampoco entendí algunas cosas que pasaron en el derbi, con insultos a jugadores nuestros. La rivalidad no es Diocesanos-Ávila, la rivalidad debe ser con otros clubes de fuera. En el campo siempre te gusta ganar, pero fuera de ahí, creo que ciertas cosas sobraron. Era un partido de fiesta, no un partido de rivalidad. Nosotros no buscamos la confrontación, por eso no creímos conveniente pedir el Adolfo Suárez, aunque tuviésemos derecho a ello.

¿Cómo ve el futuro del deporte en Ávila?

El futuro del Diocesanos, a nivel de cantera, lo veo bien si las instituciones adaptan las instalaciones. El Ávila ahora está en una estabilidad buena. Lo que veo, igual que a nivel empresarial, nos tenemos que abrir hacia Madrid. Todo lo que podamos ser escaparate en Madrid (presencia en torneos, en amistosos) será bueno para Ávila. Porque el fútbol de más prestigio y de mejores canteras lo tenemos a 60 kilómetros. Creo que nuestro futuro para poder seguir creciendo y hacer cada vez mejores cosas pasa por mirar a Madrid. Los costes se disparan en Regional y en Tercera porque juegas a 500 kilómetros. El apoyo de la Federación de Castilla y León es muy importante y nosotros estamos encantados, pero sí que esa mezcla con Madrid vendría muy bien para desarrollar el fútbol abulense, incluso con alguna relación entre clubes. Nosotros estamos convenidos con el Real Valladolid y nos estamos moviendo con el femenino para realizar convenios con el Real Madrid o el Atlético de Madrid.

¿Algún comentario o agradecimiento que quiera hacer?

Quería agradecer la colaboración de los patrocinadores y empresarios abulenses, por echarnos una mano. Es muy importante que la gente nos apoye de esta manera (empresarios, restaurantes, empresas de autocares, hoteles) que siempre están de nuestro lado y que sin ellos esto sería imposible.