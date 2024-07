El milagro de Carlos Soria, rumbo al Pico Lenin

Carlos Soria vuelve a las montañas, concretamente al Pico Lenin, un 7.000 que pondrá a prueba la recuperación y la tenacidad del veterano montañero abulense, que a sus 85 años ha sido capaz de obrar un auténtico milagro.Porque hace poco más de un año –17 de mayo de 2023– Carlos Soria sufría un grave accidente a 7.700 metros de altitud en la ascensión a la cima del Dhaulagiri. Fractura abierta de tibia, varias intervenciones, un año de recuperación y mucho entrenamiento para volver a lo que tanto le gusta y quiere, sus montañas. Y lo ha conseguido Carlos Soria, que este miércoles pondrá rumbo alPico Lenin, una montaña que ya conoce. Y es que, curiosamente, fue la ascensión que escogió en el verano de 2019 para probar su rodilla tras una intervención en la que le implataron una prótesis de rodilla.

Volver «es un milagro. Después de lo ocurrido es un absoluto milagro». Ya fue «una suerte tremenda haber logrado salir de todo lo ocurrido –en referencia al accidente– con la pierna entera» confesaba mientras preparaba el equipaje rumbo a un 7.134 metros que se encuentra entre Tayikistan y Kirguistán. Una montaña «que ya conozco», que técnicamente no presenta muchas dificultades pero sí resulta peligrosa en ciertas pendientes. «Vamos a ver cómo se comporta mi cuerpo» es el punto de partida desde el que emprende esta expedición, en la que estará acompañado «por un grupo de amigos con objetivos parecidos. En el Lenin estaremos varios.No son los de siempre –Sito Carcavilla o Luis MiguelLópez Soriano– pero es gente que conozco». La vuelta, la tiene fijada para el 7 de agosto.

Viaja «convencido de que puedo hacerlo. He entrenado muy bien. Soy lo suficientemente experto para saber si me tengo que dar la vuelta. No hay ningún problema en ello, pero voy con la esperanza de poderlo hacer bien.Para eso he estado entrenando». Un ascenso «que es parte del entrenamiento para ver cómo estoy y ver si el próximo año puedo afrontar algún objetivo interesante, que lo tendremos.Pero de momento vamos a ver cómo va todo y ya hablaremos del después».

De nuevo el Pico Lenin para probar su recuperación

Se ha convertido el Pico Lenin (7.134 metros) en un termómetro y campo de pruebas para el montañero abulense.Es la montaña que ha escogido ahora para probarse y es la misma que escogió en agosto de 2019 para comprobar cómo funcionaba y respondía en altura la prótesis que le implantaron en la rodilla izquierda en una intervención en 2018. Un ascenso que sirvió entonces al montañero abulense para demostrarse que estaba preparado para seguir afrontando futuros retos y con la misma voluntad acude de nuevo. «Es una parte del entrenamiento a ver si el próximo año afrontamos objetivos más ambiciosos».

Un ejemplo de superación

Se acaban los adjetivos con los que poder definir a Carlos Soria, el veterano montañero abulense –85 años– que no sabe de límites y fronteras cuando se trata de afrontar nuevos proyectos. Parecía que nunca más veríamos al abulense afrontar la ascensión a un coloso. No sólo es la edad, sino el grave accidente que sufría durante el ascenso al Dhaulagiri, cuando un sherpa caía por la pendiente y se llevaba al abulense por delante.Fue el peor parado de todos. Fractura abierta de tibia y una operación de rescate a 7.700 metros de altitud que fue toda una odisea. Desde entonces han sido varias intervenciones, una larga recuperación y no menos entrenamientos para poder volver a afrontar un nuevo ascenso. 'Nunca hay que rendirse' era el título de la conferencia que Carlos Soria ofrecía el pasado mes de diciembre en la Escuela Politécnica Superior.Entonces, aún recuperándose de las secuelas del grave accidente, ya señalaba que en su cabeza estaba la clara idea de recuperarse. Meses de mucho trabajo y tesón llevarán de nuevo a Carlos Soria a medirse con una montaña. Si hay un ejemplo de superación, esCarlos.