El nuevo recinto ferial, condicionado a la subida de impuestos

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, descarta impulsar el proyecto del nuevo recinto ferial para la ciudad, por el momento. La «falta de financiación» está detrás de la decisión en torno a una iniciativa que, reconoce, sería la «solución» a los problemas que se le han presentado en las actuales fiestas de verano, con las quejas (con plantón incluido) de las peñas por la reducción del horario impuesta para las casetas de la plaza de toros, de ahí que haya vinculado el proyecto a la subida de impuestos. A preguntas de los medios, el alcalde de Ávila dijo ser consciente de que el debate del futuro emplazamiento del recinto ferial para sacarlo de la ciudad «sigue abierto», pero «para eso se necesita financiación» y «ahora mismo el Ayuntamiento no puede permitirse el lujo de construir un nuevo recinto ferial que necesita una inversión enorme; ahora mismo no podemos llevar a cabo ese proyecto», señaló.

Con todo, afirmó que «nos gustaría mucho» materializarlo, de ahí que mostrara la disposición a ponerlo «encima de la mesa si los grupos políticos consideran que podemos ajustar los impuestos y las tasas de cara a poder tener fondos suficientes para llevarlo a cabo; de esa manera lo podríamos realizar».

Y es que un nuevo recinto ferial fuera de la ciudad supondría, a su juicio, dar una «solución» a la polémica actual, al considerar que permitiría «minorar las molestias a los vecinos» y, al mismo tiempo, «ampliar los horarios de las casetas y el recinto ferial, como son las atracciones. Es un debate que tenemos que plantear como ciudad, si estamos dispuestos a pagar más impuestos para poder construir un nuevo recinto ferial sacándole fuera;si estamos de acuerdo, lo podemos llevar a cabo, lo estudiaremos y lo plantearemos con los grupos políticos municipales», apuntó.

El regidor insistió en que desde el Ayuntamiento se puso en marcha en el pasado mandato el consejo de peñas para «facilitar el diálogo entre el Ayuntamiento y las peñas» y que para estas fiestas desde el Consistorio se tuvo que tomar una decisión, que fue «unánime de todos los grupos», remarcó, «porque consideramos que es lo mejor en este momento para la ciudad». Así, justificó la reducción del horario de las casetas en la necesidad de «facilitar la convivencia» entre el ocio de las peñas y el descanso de los vecinos, de manera que el Ayuntamiento «tiene que velar por todos los vecinos y tratarles igual a todos. No puede ser que porque unos disfrutemos de las casetas otros tengan que ir sin descansar a trabajar, a eso no hay derecho tampoco», trasladó.

En este sentido, dijo entender a las peñas porque «yo he sido joven y he estado en esa posición antes y sé lo que es, pero también entiendo que los vecinos quieran descansar y hay muchos vecinos en esa zona que tienen que tener las ventanas abiertas por las noches porque estamos en verano y necesitan que se garantice ese descanso». En este punto, y mientras no haya un nuevo ferial, prevalece «la necesidad de velar por los intereses de todos, el de las peñas, y para eso colaboramos con las casetas, y el de los vecinos que necesitan descansar».