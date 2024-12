Rostros que defienden nuestros derechos

La International Solidarity for Human Rights (ISHR) concedió hace varias semanas a Ávila la condecoración de Ciudad Amiga de los Derechos Humanos. Un reconocimiento que se plasmará durante todo el mes de diciembre gracias a la iniciativa promovida por la Universidad Católica de Ávila (UCAV) denominada Proyecto Cultural sobre Derechos Humanos en Ávila'. Un proyecto que contará con varios eventos, entre ellos, el descubrimiento de una placa conmemorativa en el Paseo de San Roque, junto al monumento a los Derechos Humanos, el próximo martes 10 de diciembre, coincidiendo con su Día Internacional.

Además, durante todo el mes los abulenses podrán disfrutar de una exposición en el Palacio de los Verdugo sobre esta temática. Bajo el título de 'Rostros por los Derechos Humanos', se trata de una muestra que recoge 30 pinturas de 30 rostros (uno por cada uno de los artículos recogidos en la Declaración Universal de 1948) de personas, procedentes de diversas partes del mundo, que han ayudado a dar visibilidar y potenciar estos derechos. Las obras han sido realizadas por la veterana artista estadounidense W. B. Siegel. Ayer se produjo la inauguración de la muestra a cargo de la rectora de la UCAV, María del Rosario Sáez Yuguero, y la teniente de alcalde de Administración Local, Recursos Humanos, Hacienda, Fondos Europeos y Digitalización, Ángela García.

La idea es que, gracias a esta exposición interactiva (las piezas cuentan con códigos QR explicativos sobre los derechos que reprensenta), los abulenses, incluidos los escolares que visitarán la exposición, puedan tener un mayor conocimiento de algo que damos por supuesto que sabemos y conocemos, pero que no siempre es así. «Parece que es una cosa que se cumple, pero nada más lejos de la realidad. Vemos como existe la esclavitud, la trata de personas, en muchos países no existe el derecho a la educación, en otros falta la libertad... Hay muchas cosas que damos por hechas y tenemos la fortuna de disfrutar, pero en muchos lugares del mundo no están disfrutando de esos mismos derechos», declaró la rectora de la UCAV. Sáez Yuguero, por cierto, también quiso tener un pequeño recuerdo a Isabel La Católica, quien durante su reinado prohibió cualquier práctica o señal de esclavitud en Castilla.

Durante estos días, la ISHR ha viajado con una amplia expedición hasta Ávila de cara a la exposición y a las jornadas que está desarrollando la Universidad Católica por este motivo. Entre ellas se encuentra Elizabeth Sánchez quien, como representante de la organización, habló durante la inauguración. Sánchez sacó a la luz unas estadísticas que son palmarias: del 70% de la población mundial, solo el 5% tiene conocimiento de la existencia de los derechos humanos y, de ese 5%, solo el 1% ha leído la declaración. «La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un libro que se lee en apenas 15 minutos, y hay una versión más corta que tarda solo tres minutos en leerse. Me pregunto: '¿cómo es posible que estos 30 derechos humanos no los aprendamos en los colegios?», se preguntó Elizabeth, razón por la cual repartirán entre los visitantes la versión reducida con los 30 derechos.

Las 30 piezas son muy expresivas y coloridas, «llenas de vida, porque de eso se tratan precisamente los derechos humanos», comentó Elizabeth Sánchez. Algo sorprendente teniendo en cuenta que la autora supera con creces los 80 años. «Para nosotros es un honor poder tener esta exposición viva», afirmó la representante de la International Solidarity for Human Rights. Los derechos humanos son los valores que provocan que la sociedad sea organizada y cívica. Por ello es fundamental conocerlos y respetarlos. Sin ellos, la vida sería un caos.