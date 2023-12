Cerró la Liga de Fútbol Sala de Veteranos - XI Torneo Pinturas Pinpocho el 2023 con la disputa de la décima jornada y, como no podía ser de otra manera, con el Dados Group Construcciones AR del Río confirmándose como el gran dominador del primer tercio de la liga. Porque el campeón de invierno se marcha al parón navideño –la competición se retomará el 8 de enero– habiendo sumado todos los puntos en juego, 30 de 30 y con una amplia ventaja a sus principales perseguidores, en concreto 8 puntos al Asador El Pórtico y 9 al Atlético Maxdecor y El Riko Pollo.

El líder despidió el año con una rotunda goleada ante el farolillo rojo, el CDF Ávila Atlético EO Abogados. Un partido sin historia que mostró la enorme diferencia entre el primer y último clasificado. El resultado, 12-1. El máximo goleador del encuentro y de la jornada fue César Sánchez con 4 tantos.

El Asador El Pórtico se va al parón navideño como segundo clasificado en solitario. Su victoria ante GECA por 5-2 unido a un nuevo pinchazo de El Riko Pollo le permite recuperar la segunda plaza que perdió la anterior jornada tras el batacazo sufrido tras la derrota ante Hotel 4 Postes.

El Atlético Maxdecor Arte y Café despide el año con buenas sensaciones. Tras un inicio dubitativo, la recuperación de hombres importantes ha permitido a los chicos de Félix García coger 'velocidad de crucero'. Salvó el Atlético Maxdecor un compromiso complicado ante el Fiat Cervera. En un choque intenso y muy igualado, un gol en el último minuto dio los 3 puntos a Atlético Maxdecor para conseguir su tercera victoria consecutiva y ascender al tercer puesto de la clasificación.

Segundo empate consecutivo para un Riko Pollo Asesoría Orgaz al que no le ha sentado nada bien el mes de diciembre. Si la semana pasada no fue capaz de vencer al Construcciones Rojanter, en esta ocasión caía ante el Bar Nueva Roca. Tras remontar un 2-0 inicial, el Riko Pollo recibió un gol a un minuto de la finalización que supuso un jarro de agua fría para un equipo que, a pesar de los 2 últimos resultados, ha firmado un excelente primer tercio de competición.

El Hotel 4 Postes, tras una nefasta racha de 6 derrotas consecutivas, ha resurgido de forma en el último mes consiguiendo tres triunfos seguidos. En esta ocasión se imponía al quinto clasificado, el Moisés Martín Asesoría por 3-1 con goles de Cole, Borja y Lubyn.

En el partido que abría jornada Tu Alma Gemela Bar La Oficina se fue de vacaciones con una valiosa victoria, la que consiguió ante el rocoso Construcciones Rojanter Talleres Herrero. Casi todo lo reseñable aconteció en la segunda mitad. Se llegó al descanso con un 1-0 favorable a Tu Alma Gemela. En los inicios de la segunda el Construcciones Rojanter remontaba para ponerse 1-2 por delante. Subía el partido de revoluciones con un Tu Alma Gemela obligado a exponer en busca de la remontada. La insistencia tuvo premio con 2 grandes tantos de Kevin Joel (3-2) a falta de 9 minutos para el final. Ahora era el Construcciones Rojanter quien debía arriesgar adoptando la táctica de portero-jugador. Y no le pudo salir peor. No sólo no consiguió la remontada sino que tras varias pérdidas en la circulación y con la portería sin cubrir recibía cuatro goles para un final de 6-2.

El encuentro entre el Rubber Vulk y el Hotel II Castillas fue aplazado al próximo mes de enero. Precisamente será la semana del 8 de enero cuando se retomen los partidos con la celebración de la 11ª jornada.