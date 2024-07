"Las hamburguesas de España son mejores las mejores del mundo"

El mundo de las hamburguesas se ha transformado mucho en los últimos tiempos. Este alimento ha pasado de ser uno de los abanderados de la comida rápida a convertirse en un producto de calidad y apreciado. Esta nueva tendencia también ha llegado hasta Ávila donde, hace algo más de dos años, nació una nueva cadena de hamburguesería: Nache's. Sin embargo, la idea surgió mucho antes. «Allá por el 2012, mi mujer Virginia y yo viajamos hasta Ámsterdam y fuimos a una hamburguesería que nos gustó mucho. Fue entonces cuando empezó a rondar por mi cabeza el pensamiento de montar este tipo de negocio en Ávila», explica Nacho Jiménez (Ávila, 1987), socio fundador e ideólogo de Nache's. El desastroso periodo de la pandemia les ayudó a sentar las bases de su proyecto y a crear un laboratorio de pruebas en su casa antes de lanzarse a abrir su local, ubicado en la céntrica calle Reyes Católicos, en febrero de 2022.

Se puede decir que la apertura de Nache's fue la culminación de toda una vida dedicada a la cocina y al sector de la hostelería. Esta pasión le viene a Nacho desde que, siendo un niño, ayudaba a su madre en casa. «Desde siempre me llamó la atención el mundo de la cocina. Si mi madre tenía que limpiar mejillones, yo iba y la ayudaba. Además, siempre me dejaba preparar la comida y todo. Me gustaba», recuerda Nacho. Este gusto desembocó en sus estudios del Grado de Cocina del IES Jorge Santayana de la capital y, con solo 19 años, se introdujo en el mercado laboral. «Siendo muy joven tuve la oportunidad de quedarme con la cafetería La Ferretería, en Santa Ana. Allí estuvimos trabajando muy bien durante varios años y fue donde comenzó mi relación con el emprendimiento», comenta Nacho. Su siguiente destino fue el Charlotte donde, junto a un amigo de siempre, su hermana y su primo, dirigieron con éxito la mejor época de este bar que se encontraba en la Avenida de Portugal, muy frecuentado por universitarios en su momento.

Todo este bagaje previo desembocó en la apertura de Nache's en un momento en el que, según su visión, «las hamburguesas eran un producto que estaba todavía muy por explotar en Ávila y no había un restaurante especializado en ellas. Entonces, nos pareció una buena oportunidad de mercado». Y, al final, el tiempo le ha dado la razón y éxito en su apuesta. Porque, ahora, los abulenses ya no van tanto al McDonald's o al Burguer King, sino que acuden a su negocio para disfrutar de una hamburguesa de calidad. Su perfecta ubicación (en pleno centro de la ciudad) provoca que muchos vecinos y visitantes que paseen por allí decidan comer o cenar Nache's (también tienen la opción del reparto a domicilio). Con los consumidores abulenses ya rendidos a su producto, Nacho y su equipo han comenzado la expansión de Nache's por más provincias. Han comenzado cerca, en Segovia, donde abrieron su negocio (también en el centro) hace unos meses. «Queremos crecer y expandirnos, pero siempre con cabeza y manteniendo la calidad. No vamos a abrir 20 locales en un año porque no es nuestro estilo. Estamos barajando más opciones para expandirnos, pero no tenemos prisa ni ansia por crecer», afirma.

Pero, ¿dónde reside el gran éxito de Nache's? Obviamente en el resultado final, en la hamburguesa. Pero su elaboración lleva mucho trabajo y dedicación por detrás. Trabajan con productos de proximidad que apenas sufren transformación para que todo sea lo más natural posible. Y hay ejemplos. El pan lo elaboran ellos mismos de manera artesanal con una receta propia (resultado de mucho tiempo de probaturas) y la carne es de vaca avileña certificada sin ningún tipo de aditivos que pican, preparan y cocinan ellos. «Es un proceso sencillo, porque no tiene ninguna transformación, pero es muy laborioso. Este trabajo forma parte del éxito», confiesa Nacho. Todas las elaboraciones son propias (salsas, pulled pork, mermelada de cebolla,...) y utilizan productos de proximidad, es decir, fabricados en empresas de la provincia. «Intentamos rodearnos de productores cercanos porque pensamos que es lo mejor que nos ofrece el mercado. Creemos que un queso elaborado en una pequeña fábrica de Ávila o de Segovia tiene una calidad superior a otro industrial», afirma.

Su experiencia viajera lleva a Nacho a afirmar que el nivel de hamburguesas en España es el mejor del mundo, por encima del de Estados Unidos. Y se explica:«La carne que hay en España no la tienen en Estados Unidos. Es cierto que están muy buenas, pero la calidad y la artesanía que tienen las españolas no lo tienen allí. Además, en Estados Unidos introducen muchos aditivos en todos sus productos, hay muy poca naturalidad». Este gusto por el trabajo bien hecho ha provocado este boom actual de las hamburguesas en nuestro país.

La carta de Nache's incluye seis hamburguesas (Cheeseburguer, Bacon Cheeseburguer, Goat, Pulled Pork, Chicken y la opción vegana con heura en lugar de carne), además de la habitual burguer del mes (la actual es la 'Ave César', con lascas de parmesano, lechuga iceberg y salsa César). La apuesta por crear una nueva opción culinaria cada mes es muy atractiva, pero la cuestión es de dónde les surgen las ideas. La respuesta es muy simple: de cualquier sitio. «A lo mejor estamos comiendo una pizza y se nos ocurre crear una hamburguesa con sus ingredientes. También nuestro equipo nos aporta otras ideas y entre todos vamos probando y creando. Y también de nuestros viajes venimos con nuevas ideas que tratamos de plasmar», comenta Nacho. Como siempre ocurre, no todas las pruebas o ideas son acertadas y han tenido opciones que se vieron obligados a desechar

Sus hamburguesas del mes las dan a conocer a sus consumidores a través de atractivas publicaciones en redes sociales, donde son muy activos. Lógico, teniendo en cuenta que eran un elemento fundamental en su plan de negocio. «Para nosotros era un gasto obligatorio, a la altura del pago de la luz o el alquiler del local, porque creemos que el posicionamiento en redes es muy importante. El gasto en redes sociales, para nosotros, es ineludible», declara. Para su buen uso, confían en una empresa de comunicación abulense llamada BeeHype Media, con quien mantienen relaciones de trabajo y ya de amistad con sus trabajadores. «Antes de abrir el local ya trabajábamos con ellos en temas de fotografía, video y redes sociales. Cada semana nos reunimos para aportar una lluvia de ideas para futuras publicaciones», dice Nacho.

Un ascenso meteórico el de Nache's que seguro tiene continuidad en el futuro más cercano. Para promocionarse más todavía se han adentrado en el mundo de las food trucks, que estrenaron en el Callejeando FoodFest que tuvo lugar enmayo en el Jardín del Recreo. «Vimos un nuevo hueco de negocio que está en auge y nos lanzamos», comentó. Ya han participado en varias ferias (a partir de septiembre tienen previsto ir a Madrid y Sevilla), cuyos consumidores ya saben qué es Nache's, una marca 100% abulense.

(Lee la entrevista completa en la edición en papel de Diario de Ávila)