«Queríamos que el cuento también fuera didáctico»

La cuenta atrás para el comienzo de los nuevos Juegos Olímpicos está en marcha. Apenas nos separan ocho días de la inauguración de los juegos de París, y en Ávila, esa inauguración vendrá precedida de una presentación muy especial: la del cuento infantil '¡A las olimpiadas!', de la escritora abulense Ruth Pindado.

Será el día 25 de julio (justo un día antes de la gran cita parisina), a las 20,00 horas en el Soul Kitchen. No podía haber elegido una fecha mejor para poner de largo una historia que, como en anteriores ocasiones, está protagonizada por sus sobrinos.

En este caso los protagonistas son Guiomar, Nuño y Sancho. «En otras ocasiones, soy yo la que les propone a ellos escribir una historia, pero en esta ocasión, fue Guiomar la que lo hizo», comienza a descubrir Ruth cómo nació un cuento que pretende, ante todo, ser un homenaje a los sueños infantiles.Verán porqué. «Guiomar, que practica gimnasia rítmica, me dijo que su sueño era ir a las olimpiadas de París», comparte la escritora.

Pero Guiomar tiene once años, así que, al menos deberá esperar a los próximos juegos olímpicos para demostrar sobre el tapiz su valía. Mientras tanto, protagoniza junto a sus hermanos una historia tierna trufada de datos interesantes sobre el olimpismo. «También queríamos que fuera didáctico», explica Ruth, que explica cómo, por ejemplo, en las páginas de '¡A las Olimpiadas'! se habla sobre cuándo fueron los primeros Juegos Olímpicos; se explica qué es una milla; o por qué se realizan por tercera vez en París cuando hay ciudades que nunca los han acogido.

Las ilustraciones del cuento, por cierto, han corrido a cargo de una joven promesa de la ilustración abulense: Jessica Cenamor, que hace poco tiempo aparecía en estas páginas al haberse convertido en una de las flamantes ganadoras del concurso de dibujo que organiza el Defensor del Pueblo.

habrá un quinto. '¡A las Olimpiadas! 'es el cuarto cuento infantil que publica Ruth Pindado. Los tres anteriores, también fueron dedicados a sus sobrinos. Así, 'Pedrocho', tuvo a Pedro como protagonista; 'Poecedario', tuvo en la pequeña Jimena a su estrella; y 'Goya susurra a Vega', llevó a la simpática Vega a Piedrahíta de la mano del genial pintor aragonés.

«Y en medio estuvo mi novela, 'Un compartimento de seis'», recuerda Ruth, que ya nos adelanta que habrá un quinto cuento infantil. Y no nos extraña cuando nos descubre que tiene 27 sobrinos.Así que, protagonistas no le faltarán a la hora de inspirarse. «Habrá un quinto porque es que a mí me gusta escribir», se sincera la también profesora, que nos adelanta que quizá en ese quinto cuento cambie algo el registro y permita que sea uno de sus sobrinos el que lleve la voz cantante, y sea ella la que le guíe en el proceso de la escritura.