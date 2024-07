Seis temporadas al frente del Grupo Alega Cantabria y camino de la séptima. «Soy un hombre de club, de los que se implican» se define David Mangas, entrenador abulense y ya una referencia en el equipo del pabellónVicente Trueba. Se implicó en el Óbila Club de Basket hasta donde hubo recorrido, se hubiera implicado en el BasketNavarra si le hubieran dejado y se está implicando en el Grupo Alega Cantabria desde 2018, su 'casa' desde entonces y la de su familia, ya en Torrelavega junto a él desde esta última temporada. Y allí seguirá, al menos un año más, al frente del proyecto de LEB Oro, la categoría a la que llevó al equipo en un histórico ascenso en 2022 al vencer en la final al Albacete Basket. Desde entonces el proyecto cántabro se mantiene en una competición cada año con más nivel, con más equipos «que quieren subir a la ACB», una categoría que muchos jugaron en su momento y quieren volver a jugar. Por ello la permanencia del proyecto en la segunda máxima categoría del baloncesto español seguirá siendo el primer reto y objetivo para el técnico abulense. Lo ha cumplido en esta 2023-24 aunque costó hacerlo. Empezaron cayendo al descenso Rioverde Clavijo y Cáceres Patrimonio de la Humanidad con claridad, pero hubo que sufrir para evitar la tercera plaza que condenaba a la LEBPlata. Finalmente fue Melilla Ciudad del Deporte. Se libraron Amics Castelló y Grupo Alega Cantabria con una victoria más en el casillero que los Pabellón de Deportes Javier Imbroda Ortiz. Aunque con cierta incertidumbre el premio acabó llegando y con ello el aval de una renovación firmada en su momento por dos temporadas (2023-2025).Aunque en esto del deporte ya se sabe que nada es seguro.

Sexta temporada y «un año complicado» valora el técnico abulense. «Hemos tenido muchos problemas a partir del mes de febrero con la lesión de nuestro mejor exterior», el escolta Spencer Littleson, su mejor baza ofensiva.Una pérdida que llegaba en ese momento de la temporada el que toca 'decidir' si se mira hacia arriba o se hace de reojo hacia abajo. «Hemos tenido que sufrir mucho para mantener la categoría» recuerda Mangas sobre el devenir del curso.

Esta 2023-24 era la segunda temporada del Grupo Alega Cantabria y el entrenador abulense en LEBOro. Segundo curso y la constatación de que el nivel «ha subido muchísimo respecto al año anterior. Y lo seguirá haciendo el año que viene porque hay muchos equipos que quieren subir a ACB», una categoría «desde la que han bajado equipos importantes» como el Zunder Palencia o el Monbus Obradoiro. A todo ello se suma que «los equipos que han subido este año –Leyma Coruña e ICGForça Lleida– no eran los principales favoritos a hacerlo». Se han quedado en la LEBOro –la próxima temporada se llamará Primera FEB– equipos de la talla de Estudiantes, San PabloBurgos, Betis, Fuenlabrada... «Estamos hablando de 7 u 8 equipos que van a querer ascender a ACB. Y junto a ellos estaremos una serie de equipos que queremos hacerlo lo mejor posible cada uno desde nuestros objetivos». En su caso particular, lo tiene claro, pasa por «seguir asentando el proyecto en la categoría, ir creciendo y poco a poco seguir siendo mejor club». Es el papel que debe asumir un Grupo Alega Cantabria que aún está lejos «de poder competir con esos equipos», clubes de mucho nombre y respaldo económico y social. «Se están viendo cada vez las canchas con más y más gente». La LEBOro tiene atractivo para el aficionado. «La liga se está siguiendo y la verdad es que da gusto estar en una competición como ésta».

Ante rivales como los que menciona David Mangas no resulta sencillo asentar y dar continuidad a los diferentes proyectos deportivos. «Es complicado poder retener jugadores de la plantilla que lo han hecho bien durante la temporada. Cuando tratas de hacer la nueva plantilla posiblemente no puedas retenerlos. Toca cada año reinventarse para hacer la plantilla lo más competitiva posible pero siempre sabiendo lo que somos y teniendo los pies en el suelo.Para nosotros los primero es conseguir las victorias necesarias para seguir disfrutando de esta categoría y a partir de ahí todos somos ambiciosos. Si acertamos en esa configuración, a intentar dar un paso más».

Lo de reinventarse por perder a tus mejores jugadores no es nuevo para David Mangas.Fue el 'pan de cada día' con el que se manejó aquellos años en los que estuvo al frente del Óbila y cada verano resolvía el puzzle. «Salvo cuando estuvimos en LEBPlata, que pudimos renovar gente, o el año del ascenso, en el que había jugadores con contrato, el año pasado ya nos tocó hacer prácticamente plantilla nueva y el que viene también nos tocará.Es complicado porque toca volver a hacer un grupo nuevo de jugadores, cada uno de un sitio, algunos sin experiencia en la categoría... El año pasado no los conseguimos y eso es un precio que acabas pagando».

Ya está trabajando precisamente en confeccionar ese nuevo grupo. Estará de nuevo al frente del Grupo Alega Cantabria 2024-25, su séptimo proyecto en Torrelavega. «Aquí estoy cómodo, me encuentro bien.Creo que tenemos un buen 'feeling' con la directiva, el club está tratando de ser lo más atractivo posible para los jugadores, se está profesionalizando cada vez más la estructura y veremos si somos capaces de hacer esta temporada aún más atractivo el proyecto para que la gente, cuando tenga dudas de poder ir a un sitio u otro, nos tenga en cuenta».

Se marchó del Óbila en el verano de 2017. «Siempre lo he dicho. Si me hubieran dicho hace 15 años que me iba a dedicar a esto de manera profesional te habría dicho que estabas loco» valora con el paso de los años. «Siempre he tratado de ayudar al equipo –Óbila– que fundamos entre varios amigos, en el que fui ayudante de muchos entrenadores» y donde debutó y destacó como primer entrenador. «Con Edu Martín de presidente y ante las penurias económicas que teníamos tuve que dar el paso, no sin muchas dudas y angustia de cómo iba a poder hacerlo.No es lo mismo estar en un segundo plano que ser el responsable de todo. Aquel paso lo dimos y fueron las cosas bien». Un camino en el que le pesa «no haber rematado con aquella final de la Copa LEBPlata o la final por el ascenso ante Araberri. No pudimos lograr algo que hubiera sido muy bonito».De haberlo hecho, quizás todo hubiera sido diferente. Una etapa de la que se siente «orgulloso y contento» y que le abrió puertas. Empezó por Basket Navarra. Un año al frente del equipo «y la mala experiencia de que en la pretemporada de la segunda me cesaron». Ahí apareció el Grupo Alega Cantabria. «Rápidamente contaron conmigo y hemos ido creciendo juntos. Ahora el club está asentado en LEBOro y con mimbres para seguir creciendo».

No olvida Ávila y el Óbila. «Es mi ciudad y el Óbila el club que me lo ha dado todo, en el que crecí como persona.Me hubiera gustado seguir allí más tiempo, haber podido crecer juntos pero cuando ves que ese crecimiento no te lo pueden brindar toca salir fuera e intentar ver de lo que eres capaz».Lo ha conseguido. En Torrelavega se siente cómodo. «Soy hombre de club, me gusta estar tranquilo, involucrarme allí donde voy y ahora mismo aquí estoy bien e integrado tanto en el club como en la ciudad». Si quieres con Mangas tienes un técnico y mucho más para toda la vida.