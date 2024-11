Casi 350 mujeres, en seguimiento por violencia de género

Casi 350 mujeres están dentro del sistema de seguimiento de violencia de género en Ávila, el método que se sigue para hacer predicción del riesgo y que, según este análisis, organiza el seguimiento y protección a las víctimas en todo el territorio nacional.

Según los datos de finales del mes de septiembre del portal de estadística de violencia de género, los últimos disponibles, en Ávila se incluían en este seguimiento 343 mujeres, lo que supone un incremento de un 22 por ciento respecto a las 281 que había un año antes. Una subida que además se ve en otros parámetros de análisis de la violencia de género, como las llamadas al servicio del '016', con un 70 por ciento más.

En cuanto al seguimiento, de las 343 mujeres incluidas, no hay ninguna en nivel extremo de riesgo, pero sí tres en nivel alto, una categoría que no suele tener cifras elevadas en Ávila. A ellas se unen 56 mujeres en riesgo medio, 203 en bajo y 81 en el considerado 'riesgo no apreciado'. Menos en esta última categoría, en todas las demás las mujeres tienen algún tipo de seguimiento y protección oficial.

El sistema de seguimiento (más conocido como VioGén), trabaja aglutinando a las diferentes instituciones públicas que tienen competencias en materia de violencia de género, de modo que se pueda integrar toda la información de interés para hacer esa predicción de riesgo y organizar la protección a las víctimas. Además se efectúa una labor preventiva, emitiendo avisos a través del Subsistema de Notificaciones Automatizadas, cuando se detecta algún o acontecimiento que pueda poner en peligro la integridad de la víctima.

Lo que se busca es establecer una red que permita el seguimiento y protección de forma rápida, integral y efectiva de las mujeres maltratadas, y de sus hijos, en cualquier parte del territorio nacional.

En muchas ocasiones el primer paso para llegar a este sistema de seguimiento se hace con una llamada al número '016' con el cual las víctimas buscan ayuda o asesoramiento. Hasta el mes de septiembre desde Ávila se realizaron 427 llamadas a este número, lo que supone un fuerte incremento de más de un 70 por ciento respecto a las 251 que hubo un año antes. Ahora mismo se producen 1,5 llamadas al día pidiendo ayuda desde Ávila.

El conocido como '016' es el servicio telefónico de información, de asesoramiento jurídico y de atención psicosocial inmediata por personal especializado a todas las formas de violencia contra las mujeres, a través del número telefónico de marcación abreviada '016'; por WhatsApp, en el número 600 000 016; a través de un chat online en la página web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y por correo electrónico, al servicio 016 online (016-online@igualdad.gob.es).

Se trata de un sistema de acceso que tiene entre sus dos principales ventajas que es gratuito y confidencial, lo que puede ser esencial para las mujeres que dan el primer paso para alejarse de la violencia de género. Pero, además, se trata de un servicio que es accesible para personas con discapacidad auditiva o del habla y baja visión y facilita una atención en 53 idiomas por teléfono las 24 horas (castellano, catalán, euskera, gallego, inglés, francés, alemán, portugués, chino mandarín, ruso, árabe, rumano, búlgaro, tamazight y otros 39 idiomas a través de un servicio de tele-traducción).

Además hay atención por correo electrónico y chat online todo el día en castellano, catalán, euskera, gallego, valenciano, inglés y francés.

Hay que tener en cuenta que además del servicio general de información que está disponible las 24 horas del día los siete días de la semana, también hay uno de asesoramiento jurídico, de 8,00 a 22,00 horas de lunes a domingo.

Además hay atención psicosocial inmediata para todas las personas que necesiten contención emocional y acompañamiento psicosocial inmediato realizada por personal especializado e información sobre recursos y derechos de las víctimas en materia de empleo, servicios sociales, ayudas económicas, recursos de información, de asistencia y de acogida para víctimas de este tipo de violencia.