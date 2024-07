La red de calor avanza y confirma su inicio en el invierno

La red de calor para calefacción y agua caliente sanitaria basada en las energías renovables espera empezar a dar servicio en este próximo otoño o invierno, según confirmó este miércoles el CEO de DH Ecoenergías, empresa promotora del proyecto, Teo López, quien detalló que ya está realizado un tercio de la red prevista, con unos 6 o 7 kilómetros de los 21, y que en noviembre quieren conectar más de dos mil viviendas a la red, aproximadamente un tercio del total estimado. Teo López realizó estas declaraciones en el marco de la visita realizada junto a su equipo y al alcalde de la ciudad, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, a la planta térmica que se ha levantado en el polígono de Las Hervencias. El edificio que albergará la central ya está terminado y dos de las cuatro calderas previstas se están "conectando", a la espera de que "en un mes" ya haya biomasa y de que puedan arrancar las apruebas, lo que se espera suceda en septiembre u octubre.

Esto permitirá dar el pistoletazo de salida "a la descarbonización" de la ciudad, subrayó Teo López, quien aprovechó la intervención ante los medios de comunicación para agradecer al Ayuntamiento de Ávila su esfuerzo y compromiso con "el cambio de paradigma energético" y volvió a pedir disculpas por las molestias que las obras han venido ocasionando a los vecinos de Ávila, principalmente de la zonas norte y centro de la ciudad. Ahora la red está prevista su extensión hacia la zona sur, de manera que la iniciativa no se completará hasta dentro de unos tres años, no en vano falta la instalación de otras dos calderas (prevista para finales del próximo año) y varios ramales, además de las "complicaciones" que supone llevar la red a edificios que dependen de instituciones públicas, como pueden ser el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles y la Escuela de Policía Nacional, porque "las contrataciones no son tan fáciles, llevan sus trámites".

El responsable de la empresa promotora destacó que el de Ávila es un proyecto "pionero" en el que ya se han invertido 25 millones (se acaban de aprobar cuatro más) y cuenta con un presupuesto que ronda los 40 millones, una fuerte inversión que ha permitido la creación de 50 puestos de trabajo y en la que, dijo, se ha "arriesgado" por las características de la propia ciudad, al haber tenido que "picar mucho granito". En este marco, destacó la "buena acogida" que le han dado los vecinos a la iniciativa, que contrata con las comunidades antes de empezar a extender los ramales, algunos de los cuales "no los esperábamos". Aquí destacó que la concienciación medioambiental de la necesidad de "abandonar los combustibles fósiles" está llegando a la gente y eso "se nota en las sensibilidades y en la contratación", a lo que se suman otras ventajas como "el ahorro o la estabilidad", al dar "precio al IPC durante diez años".

En cuanto a los requisitos para entrar en esta red de calor, recordó que el principal pasa por tener una caldera central en la comunidad, además de la aceptación de la oferta y las condiciones por parte de los vecinos.

El alcalde de la ciudad, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, destacó que el proyecto "significa mucho para la ciudad", por los empleos, por los beneficios económicos y por permitir avanzar en el "compromiso de contar con una ciudad más verde, más limpia, más sostenible, más amable y con mejor calidad de vida". Así, recordó que el proyecto planteado por DH Ecoenergías "encajó con esta línea de trabajo, que además va en la línea del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU", al "aportar energía limpia para poder descarbonizar las calderas de gasóleo que siguen contaminando". Aquí aprovechó para felicitar a las comunidades de vecinos por "dar el paso" y por el trabajo de la empresa, así como para recordar que, aunque las obras "son molestas", se hacen porque "son buenas" para los vecinos. "El esfuerzo merece la pena, estamos creando oportunidades y con este proyecto ganamos todos", remarcó.