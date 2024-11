El PSOE pide modernizar la gestión de residuos

El exsenador socialista Fernando Lastra y ponente de la 'Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular', protagonizó en la tarde de este pasado jueves una charla informativa con cargos institucionales, representantes locales y militantes del PSOE de Ávila que versó sobre el nuevo escenario legal –derivado de dos directivas europeas– en el que se desenvolverá la gestión de los residuos en los próximos años.

La normativa, cuya aplicación transitoria concluye en abril de 2025, incluye un impuesto disuasorio que gravará cada tonelada de residuos que los consorcios abulenses gestionen mal, es decir, que acumulen en su zona de vertido no reciclable y no compostable. A menor recuperación de plásticos, vidrio, papel u orgánicos en los CTR, mayor será la penalización que tendremos que soportar todos los ciudadanos. Por el contrario, por cada residuo reciclado no solo no se paga, sino que se cobra a través de la Responsabilidad Ampliada del Productor, representada por entidades como Ecoembes, Ecovidrio, etc; y ese dinero revierte en las administraciones responsables de la gestión de dichos residuos.

Por eso, el PSOE pide a la Diputación Provincial de Ávila y a los ayuntamientos más remisos que no aplacen más la modernización de la gestión de residuos para evitar que esas malas prácticas repercutan en las tasas de basuras.

El conferenciante, que estuvo acompañado en la mesa por Jesús Caro, secretario general del PSOE de Ávila y senador, subrayó que el impuesto disuasorio deriva de la alerta que en 2018 realizó la Comisión Europea a España por no llegar a los objetivos de reciclaje y reutilización marcados por las directivas para 2020, 2025 y 2035, con el consiguiente riesgo de multas millonarias al Estado Español con repercusión indirecta en autonomías y entidades locales.

Fernando Lastra fue claro en ese sentido: «La lógica de esta ley y la lógica que impera en Europa es la de mejorar la gestión. El que contamina paga. Por tanto, es exigible decirle al gestor 'Hágalo usted bien', reduzca, clasifique, recicle y repare, antes de tirar el residuo a un vertedero y provocar una contaminación de miles de años».