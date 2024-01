El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, denunció este lunes en Ávila la "falta dramática de población" y el "gravísimo problema de suelo industrial y de vivienda" que están propiciando que "en Ávila y en el conjunto de la Comunidad las políticas industriales fracasen y que los planes territoriales de fomento no estén funcionando". Y es que para el dirigente socialista, "el señor Mañueco es tan perjudicial para las empresas de Castilla y León como lo son los independentistas para las empresas catalanas" y apuntó al respecto que "Castilla y León y Cataluña son las dos comunidades autónomas con los peores datos de fuga de empresas de los últimos años", pues "desde el año 2015, el saldo negativo de empresas en esta Comunidad es de 550, es decir, que Castilla y León ha perdido 550 empresas y hemos tenido 31 trimestres con datos negativos de fuga de empresas".

Para Tudanca, "el problema de Castilla y León en materia de fuga de empresas, de talento, de impuestos y de recursos económicos es Madrid, que es el gran agujero negro que está haciendo que esta Comunidad se vacíe, pero frente a ello, la Junta no hace nada porque son sus amigos, es la señora Ayuso, la que le da regalitos fiscales a los más ricos que hace que nuestras empresas se vayan".

"Aquí no tenemos un problema de independentismo radical, pero sí de un gobierno autonómico radical que hace que no haya estabilidad, ni políticas industriales ni económicas que favorezca que haya fijación de población y de inversiones, y que no es capaz de hacer funcionar siquiera los planes industriales aprobados", señaló el dirigente socialista, quien recordó que "la implantación de planes territoriales de fomento fue una propuesta del PSOE y nos costó años convencerles de que no se podía dar a todos lo mismo, de que había zonas en esta Comunidad que necesitaban planes específicos".

Luis Tudanca anunció que su formación va a presentar "una iniciativa en las Cortes de Castilla y León para que se elabore un nuevo Plan de Promoción y Desarrollo Industrial en toda la Comunidad autónoma" que, según comentó, debe tener "incentivos fiscales autonómicos para las empresas y también para los pobladores, para fijar población; que debe hacerse de forma dialogada con los agentes económicos y sociales, ayuntamientos, diputaciones, grupos políticos, universidades y organizaciones empresariales; y que debe establecer estrategias para la captación de inversiones nacionales e internacionales, y que ponga en marcha un plan de retorno del talento".

Y es que, para el secretario regional socialista, "sin empleo y sin industria no vamos a poder frenar la sangría demográfica, pero tampoco sin buenos servicios públicos".

Respecto a estos últimos, Tudanca confirmó la presentación de enmiendas a "la ley que Mañueco llama de blindaje de los servicios públicos de Castilla y León y que no es más que una ley de consolidación de los recortes de los servicios públicos de Castilla y León. Por eso el PSOE va a presentar enmiendas tanto en el ámbito sanitario como en el educativo y de servicios sociales, para garantizar que los servicios públicos en Castilla y León se blinden".

En el ámbito sanitario, las enmiendas irán dirigidas a que se garantice que haya una consulta de medicina familiar y de enfermería en toda la red de atención primaria, también en los consultorios médicos del medio rural; que haya lista de espera cero en atención primaria, con un máximo de 48 horas para ser atendido; que se mantengan todos los servicios de urgencias y emergencias en el medio rural; que se pongan medios y recursos, equipamientos y dotaciones para los profesionales en toda la red de atención primaria; transporte para los profesionales médicos para acceder a todo la red y que se ponga en marcha un sistema de incentivos para la ocupación de plazas de difícil cobertura.

En materia educativa, Tudanca habló de exigir "el mantenimiento de todos los centros de Formación Profesional, colegios e institutos en el medio rural y que se ponga en marcha la gratuidad de libros de texto y material escolar", y en cuanto a los servicios sociales, habló de mantener todos los servicios, incrementar la financiación y poner los recursos adecuados para que los ayuntamientos para la gestión de los servicios sociales.

"Si somos capaces de poner en marcha una buena política industrial y de blincar los servicios públicos, quizás entonces seamos capaces, tras décadas de fracaso de las políticas del Partido Popular, de revertir la sangría demográfica que tiene Castilla y León y de darle a nuestra tierra un futuro mejor", afirmó Luis Tudanca, que estuvo acompañado en esta comparecencia antes los medios del secretario general del PSOE de Ávila, Jesús Caro, y de la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Ávila, Eva Arias.

Jesús Caro señaló que las políticas de la Junta "no responden a las necesidades de las empresas", pues "tenemos una Ley de Urbanismo que penaliza a las empresas que quieren implantarse en la provincia, y se necesita dar apoyo a los proyectos empresariales que quieran acometerse, además de que es necesaria una fiscalidad más ventajosa en los pueblos y consideramos prioritario que la reindustrialización sea prioritaria para todas las administraciones".

Por su parte, Eva Arias denunció que a menos de un año de que concluya el Plan Territorial de Fomento de Ávila y sus alrededores 2020-2024, "de la ejecución de obras en los polígonos no hay nada hecho y las informaciones que se ofrecen son bastante opacas". En ese sentido indicó que "del acondicionamiento y urbanización del polígono de Vicolozano no se ha ejecutado absolutamente nada; de la renaturalización de los polígonos de Las Hervencias y La Colilla, tampoco hay nada; del Centro de Transferencia del Conocimiento, las actas de las reuniones son ambiguas, y de la plataforma agroalimentaria, se adjudicó el contrato de Ávila Market con notables carencias y solo se ha enfocado en Ávila capital y provincia, cuando su proyección debería ser nacional e internaciona porque así sólo es una competencia desleal para el comercio de proximidad".

"No podemos continuar con un Plan Territorial sin que se ejecute lo que ya estaba previsto en éste", añadió Arias.