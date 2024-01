Jornada a medias por problemas en la instalación

Por segunda semana consecutiva, no se pudieron jugar los partidos previstos en el pabellón de la Ciudad Deportiva, 3 por jornada. Si los de la jornada 12 no pudieron celebrarse porque el estado resbaladizo de la pista de juego a causa de la extrema humedad del ambiente lo impidió a pesar de los ímprobos esfuerzos del personal que trabajó ese día por tener la pista en las mejores condiciones; Los encuentros que se debieron jugar el lunes 22 de enero correspondientes a la jornada 13 no se disputaron porque el botón de la calefacción de la instalación se encendió tarde, de forma que ese día sí se dejó humedecer una pista de juego que con las condiciones climáticas de la fecha y un encendido a tiempo de la calefacción podría haber estado en perfecto estado como así ha sido durante las primeras 11 jornadas de liga.

Se comenzó a jugar el encuentro entre Fiat Cervera y GECA, pero tras 3 minutos de juego, y comprobando el peligroso estado de la pista para la integridad de los jugadores, se decidió la suspensión de ese partido y de los 2 posteriores previstos en el Pabellón de la Ciudad Deportiva.

Enorme trastorno el provocado a jugadores y técnicos de los 6 equipos implicados que con todo preparado para jugar tuvieron, unos con el partido ya empezado y otros a poco tiempo de empezar, que enterarse que no podían jugar sus partidos en un día en el que nada hacía presagiar dicha cancelación.

Se disputaron sin problema los 4 partidos de la jornada 13 previstos en el pabellón de San Antonio. El más destacado fue el que cerraba jornada el jueves 25 que enfrentó a Tu Alma Gemela/Bar La Oficina y Atco. Maxdecor/Arte y Café. Los 2 equipos ofrecieron un magnífico choque en el que no faltó de nada. Emoción, intensidad y golazos se pudieron ver en un partido muy igualado que en el minuto 37 de juego señalaba un empate a 4 en el marcador. En los minutos finales el mayor acierto de Tu Alma Gemela ante el marco rival le permitió hacerse con 3 importantes puntos sumando así su tercera victoria seguida que le acerca a los puestos de privilegio. El resultado final fue 6 a 4.

Por tercera jornada consecutiva, el farolillo rojo de la clasificación, CDF Ávila Atlético/EO Abogados sufrió una abultada derrota. Esta vez, su verdugo fue un Rubber Vulk/Conforauto que le endosó 15 tantos por tan solo uno anotado por Ávila Atlético. El partido no tuvo historia alguna ya que desde el inicio los chicos de Miguel Ángel Rico se mostraron muy superiores a un rival que está sufriendo como debutante los rigores de una competición de mucho nivel.

Victoria balsámica la conseguida por el Riko Pollo/Asesoría Orgaz ante Hotel Cafetería II Castillas. Tras una primera parte igualada, la victoria de los chicos Carlos Orgaz se fraguó en una segunda mitad en la que fueron superiores a su rival. 4 a 1 fue el resultado final. Con esta victoria, El Riko Pollo toma aire tras una mala racha de 4 partidos sin poder sumar los 3 puntos.

Empate sin goles el que rubricaron Moisés Martín Asesoría y Construcciones Rojanter/Talleres Herrero. Mucha culpa de la ausencia de goles la tuvo la gran actuación de los 2 guardametas, en especial el desempeño del de Rojanter, Javier Morilla, que firmó un soberbio debut. El punto cosechado por Moisés Martín le sirve para mantener la tercera plaza en la clasificación empatado a puntos con El Riko Pollo.