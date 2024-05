Sigue sin éxito la búsqueda del desaparecido en Navaluenga

Las labores del búsqueda del hombre desaparecido en Navaluenga continuaron durante la jornada de este sábado sin éxito, según se trasladó desde Protección Civil de Navaluenga a última hora de la tarde del sábado, poco antes de dar por finalizado un operativo que, si no hay novedades, se volverá a activar este domingo.

El dispositivo de búsqueda había reanudado su actividad hacia las diez y media de la mañana. En la zona trabajaron el helicóptero de la Agencia de Protección Civil y Emergencias de Castilla y León, el helicóptero de la Guardia Civil, las unidades de actividades subacuáticas de la Guardia Civil y el 112, la Unidad Fénix de la Agencia de Protección Civil y Emergencias y varios drones más, además de un amplio dispositivo desplegado por tierra, entre profesionales del GREIM y voluntarios de varias agrupaciones de la provincia, encabezadas por la de Navaluenga.

Según se explicó desde esta agrupación, el rastreo a pie se llevó a cabo en un radio de unos dos kilómetros desde el casco urbano de la localidad, intentando barrer todo el territorio, ya que al parecer el hombre desaparecido, de nombre Isaías y 64 años, no tenía mucho arraigo en la localidad y no tenía costumbres conocidas, así que no se disponen de muchas pistas sobre dónde podría encontrarse.

Se busca desde la noche del jueves a este vecino, desaparecido de su casa y tras la llamada de su hija. Esta localidad del Alberche, con la ayuda de los servicios de emergencias, se encuentra desde entonces volcada en la búsqueda del hombre, de origen sudamericano y con un posible episodio de depresión, que habría salido a pasear, al parecer hacia la zona de la Chinita, pero que no volvió a su casa.

La búsqueda comenzó el jueves en las zonas más cercanas a la localidad y se mantuvo activa hasta las 2,30 horas de la madrugada del viernes. Ya en ese primer momento de trabajo se empleó en las labores de búsqueda un dron con cámara térmica de Protección Civil.

El viernes la búsqueda se reanudó con un equipo formado por 40 personas, entre miembros de la Guardia Civil y Protección Civil de Navaluenga. Se contaba, como también ocurrió este sábado, con la ayuda de dos helicópteros, uno de la Junta y otro de la Benemérita, así como de la Unidad Fénix de la agencia de Protección Civil de la Junta de Castilla y León, que sobrevolaba también el cielo con sus drones de búsqueda. El puesto de control quedó instalado en las instalaciones del campo de fútbol de la localidad.