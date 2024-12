El tercer mejor barman de España es un abulense

El abulense Héctor Gimeno es el tercer mejor bartender de nuestro país. Así ha quedado demostrado en el XIV Campeonato Nacional de Gin Tonics, celebrado días atrás durante el Congreso Nacional de Coctelería en Lanzarote, donde este barman que actualmente trabaja en el restaurante Gloria Bendita obtuvo el tercer puesto en el concurso de elaboración de gin tonic, en el que se dieron cita los 42 mejores cocteleros de nuestro país.

A Lanzarote llegó Gimeno como el mejor bartender de Castilla y León y tras ganar el certamen regional que se celebró a mediados de noviembre, lo que le dio el pase a la fase nacional en la que no solo se convirtió en el tercer mejor barman de España en elaboración de gin tonic sino en el quinto mejor a la hora de preparar un cóctel.

«Estoy muy orgulloso porque hacía muchos años que Castilla y León no tocaba el podium y no llegaba a la final», reconoce Gimeno al hablar de lo conseguido en este campeonato nacional donde por primera vez un abulense llega a lo más alto, lo que no es fácil teniendo en cuenta que, afirma, el «nivel es muy alto». Y sabe bien de lo que habla ya que era la segunda vez que participaba en esta cita nacional, que el año pasado se celebró en Tenerife.

El tercer mejor barman de España es un abulenseEn la modalidad de coctelería digestiva Gimeno demostró su habilidad y profesionalidad con un cóctel inspirado en un tradicional arroz con leche, con el que ya había ganado el campeonato regional. 'Paz y arroz con leche' es el nombre del cóctel digestivo que Héctor Gimeno elaboró para este certamen. Su propuesta, explica este bartender, era un postre con base de destilado de ron, licor de arroz, chocolate blanco y calabaza especiada. En este cóctel digestivo también incluyó Gimeno una osmosis a base de leche, canela y naranja con la que consiguió ese sabor característico del típico arroz con leche que él buscaba dar a su propuesta.

Además de elaborar este cóctel, para pasar a la final, a la que solo llegaron diez participantes, también tuvo que realizar este barman abulense una cata de destilados a ciegas, acertando los tres propuestos, así como un examen teórico sobre coctelería y una prueba de inglés. Una vez clasificado entre los diez mejores (cinco jóvenes barman y cinco jefes de bar) tuvo el representante de Castilla y León que elaborar cinco cócteles clásicos en solo siete minutos con la dificultad añadida de que el día previo a la final el jurado facilitó a los participantes media docena de cócteles internacionales cuya receta e historia los barman tenían que aprender. «Fue una locura», reconoce Gimeno al hablar de esta prueba final en la que elaborar cinco cócteles diferentes en tan poco tiempo fue un verdadero desafío.