El procurador de Por Ávila en las Cortes de Castilla y León, Pedro Pascual, instó a la Junta a «apostar por el diálogo y poner el foco en las zonas con más carencias y necesidades, ahora que no tiene mayoría», en referencia al anteproyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2025. «No dejen pasar esta oportunidad, porque las generaciones venideras no lo perdonarán», invitó Pascual, quien señaló que en el borrador de las cuentas, Ávila «está en la cola, en el número nueve», motivo por el que preguntó en las Cortes al consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, si este hecho responde a que es la provincia «con menos carencias o a que no tienen ninguna intención de solucionarlas».

«Con respeto, son ustedes el paradigma del optimismo, el culmen de la expectación. O encuentran siempre alguna excusa para no ver las carencias de la provincia», aludió Pascual, quien abundó en las «tantas veces que Ávila está en el olvido» y añadió que «por muchos debates y presupuestos sigue siendo un hecho que somos la última», motivo por el que calificó a la Junta de «irresponsable por no cumplir con las obligaciones y no aceptar sus errores».

A su juicio, «todo lo que plantean» en el anteproyecto de Presupuestos para 2025 en Ávila es «continuista, se repite año tras año y no se cumplen, o con retraso. Prometen lo incumplido e incumplen lo que prometen», aseguró Pascual, quien consideró que con ello resultan «ciudadanos de primera y de segunda».

Carriedo, por su parte, respondió que «todas las provincias tienen carencias y todas grandes oportunidades, y Ávila no es una excepción». Al respecto, ironizó con que la Junta «no puede tratar igual de mal al norte, sur, este y oeste de la Comunidad», según las críticas recibidas por los diferentes grupos parlamentarios.

«Tenemos un compromiso con Ávila», insistió el consejero, quien recordó que la inversión crece en Ávila casi un siete por ciento, con el ahorro fiscal, además, de 43 millones para los abulenses, lo que «contrasta», apuntó, con la subida del IBI en el Ayuntamiento de la capital provincial, «algo que seguro que no quieren los ciudadanos». Carriedo coincidió con Pascual en que «se puede avanzar en el trámite parlamentario de los presupuestos, que es de lo que se trata».

El consejero respondió con varios datos económicos al procurador de Por Ávila, que, a su juicio, «muestran una evolución más positiva en los últimos diez años». Así, mencionó que la Encuesta de Población Activa (EPA) indica un ascenso del siete por ciento en el número de activos, frente al 2,6 de Castilla y León y del 0,6 en España.

En cuanto al descenso del paro, «fue superior también» y la tasa de paro es «más reducida». En materia de exportaciones, informó de que en el periodo 2014-2023 se ha registrado un aumento del 75 por ciento en la provincia, cifras que «mejorarán más» gracias al Plan Territorial de Fomento de Ávila, con una inversión ejecutada de 70 millones de euros para los diferentes polígonos industriales y la plataforma automovilística o el «futuro comprometido de Nissan y Ornua», así como inversiones en áreas como la sanidad, la Unidad de Radioterapia, el helipuerto o la unidad de cuidados intensivos. «Hay carencias, y nuestra idea es mejorarlas», sentenció Carriedo.