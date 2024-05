Piden explicaciones por el BIC del monasterio de Piedrahíta

No se quiere esperar para que el monasterio carmelita del Amor Misericordioso y de la Madre de Dios de Piedrahíta sea declarado Bien de Interés Cultural (BIC). Después de todo lo sucedido en los últimos meses, especialmente con la salida de obras de arte, la asociación 'Alma Máter Arte y Cultura' se mantiene firme en su petición de BIC para este espacio, motivo por el cual aseguran que, ante la falta de respuesta de la Junta de Castilla y León, la asociación dirige una carta al consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, «para solicitar explicaciones sobre el estado actual del expediente y los motivos del retraso de la declaración BIC, así como la falta de información al respecto. La asociación y los vecinos están deseando una respuesta inmediata y un compromiso claro con la protección del patrimonio cultural de Piedrahíta».

La asociación solicitó en agosto pasado que el monasterio sea declarado Bien de Interés Cultural, pero aseguran que, hasta la fecha, la Junta de Castilla y León no ha emitido ninguna respuesta ni se ha dirigido a Ester Bueno, firmante de la solicitud, «generando una creciente preocupación y frustración entre los ciudadanos de la localidad y del Valle del Corneja».

La presidenta de la asociación registró la petición formal en las oficinas de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, la cual recuerdan que incluía un detallado estudio sobre el edificio monacal, un análisis de las obras de arte más importantes que contenía, y un inventario detallado realizado antes de que las monjas abandonaran el monasterio. También, y a lo largo de este periodo han sido numerosas las adhesiones de otras administraciones y colectivos en apoyo a la declaración BIC, «incluido, según se informó en algún momento, el propio Ayuntamiento de Piedrahíta».

El objetivo de esta petición era «preservar el inmueble y las partes integrantes, pertenencias, accesorios y bienes muebles vinculados al Monasterio». «El monasterio del Amor Misericordioso y de la Madre de Dios, ubicado en Piedrahíta, destaca no solo por su arquitectura y las obras de arte que contenía y que salieron de allí sin explicación coherente, sino también por la rica historia que alberga y su profunda conexión con la localidad. Estas cualidades intrínsecas, combinadas con la aplicación de la Ley de Patrimonio de Castilla y León, proporcionan una sólida base para considerar este monasterio como un Bien de Interés Cultural», afirma Bueno.

Desde que comenzó el proceso de cierre del monasterio, la comunidad de Piedrahíta «se ha movilizado para evitar que se cerrara al culto la iglesia del convento y que no se expoliaran las obras de arte y objetos valiosos que contenía. Sin embargo la presión ciudadana no fue suficiente», señalan, y añaden que «a pesar de que el consejero de la Junta de Castilla y Léon se desplazó a Piedrahíta y prometió a los vecinos mediar en este caso para conseguir que volvieran a su lugar las obras de arte que se trasladaron, en particular el valioso Cristo de Alonso Cano, no se ha producido ningún movimiento favorable a esta promesa».

Además la asociación considera que «tampoco el Ayuntamiento de Piedrahíta es claro ni informa sobre los trámites que está llevando, si ha recibido alguna comunicación por parte de la Administración Regional o en qué punto se encuentran las negociaciones, ya que finalmente es el Consistorio el que debe liderar la lucha por los derechos de los piedrahitenses».