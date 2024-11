UGT alerta que Albie prepara un ERTE en la Escuela de Policía

El envío de casi un millar de alumnos y profesores de la Escuela Nacional de Policía a colaborar con las labores de rescate y limpieza en Valencia puede desencadenar efectos negativos imprevistos. Al parecer, la empresa Albie, que presta el servicio de cafetería y restauración en las instalaciones del centro formativo en Ávila, estaría preparando un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) «por causas de la producción» que podría afectar a 40 trabajadores de los aproximadamente 100 que tiene en plantilla.

Todo parece surgir del hecho de que Albie ha llegado a un acuerdo con dos sindicatos policiales (UFP y JUPOL) para que no cobrar la manutención de los alumnos de la Escuela de Policía durante el tiempo que permanezcan desplazados en la Comunidad Valenciana por los efectos de la DANA. «Con esta excusa la empresa propuso un ERTE por fuerza mayor que le denegaron y ahora está intentando negociar con los sindicatos un ETOP (un ERTE por causas de la producción)», afirmó Javier Sánchez, secretario general de FeSMC-UGT Ávila. El miércoles se produjo la primera reunión entre los sindicatos y la entidad para negociar una medida que rechazan desde la Unión General de Trabajadores. «No nos parece razonable la situación. La empresa puede firmar cuantos acuerdos quiera con los sindicatos que quiera, pero no a costa de los trabajadores. No tiene ningún sentido», sentenció.

Sánchez recordó que «el Gobierno de España ya ha contemplado este tipo de situaciones» y consideró que «hay medidas mucho más razonables que la que ha tomado indiscriminadamente la empresa sin contar con nadie». «Si los trabajadores de la empresa deciden libremente que quieren ser solidarios con la Comunidad Valenciana, UGT les ayudará y complementará como pueda. Pero que no sea la empresa quien decida por los trabajadores», concluyó el representante sindicalista.

Esta decisión, en caso de confirmarse, podría dejar a casi la mitad de los trabajadores de Albie en la Escuela de Policía en una situación comprometida. Veremos cómo se resuelve el asunto.