Un año más, los alumnos de la Escuela de Policía de Ávila volvieron a sumar fuerzas para colaborar con el Banco de Alimentos de Ávila. Durante las últimas semanas, los futuros policías nacionales recogieron en las instalaciones del centro alimentos para colaborar con la ONG abulense.

Entre todos sumaron 1.900 kilogramos que esta semana hacían entrega de manera oficial a FernandoGutiérrez, presidente de la entidad, que acompañado de otros miembros del equipo acudió a recoger la comida pero, también, para agradecer a los alumnos su generosidad para con la causa y a los responsables de la escuela su disposición a ceder las instalaciones para la recogida.

«Hacemos esta recogida siempre por estas fechas, justo antes de que se vayan de vacaciones», decía Gutiérrez a Diario de Ávila, que recordaba que estos son días de mucha actividad en sus almacenes.

Lo son todos los años pero en este 2024 lo están siendo aún más si cabe. Por desgracia, la DANA sufrida por los valencianos ha hecho que todos los Bancos de Alimentos de España hayan tenido que colaborar con la causa. «Ya hemos enviado entre seis y siete toneladas», recordaba Gutiérrez, que explicaba que estos días seguirán estando atentos ya que, imagina, tendrán que realizar algún que otro envío.

Aparte de eso, el Banco de Alimentos de Ávila trabaja también estos días en los envíos puntuales que se les solicita desde ayuntamientos o parroquias. Envíos en los que, como no podía ser de otra manera, se incluyen productos típicamente navideños, como turrón o embutidos.

Por cierto que hace apenas unas semanas Banco de Alimentos de Ávila ponía en marcha la segunda fase de su programa 'Alimentos Solidarios 2024', a través del cual se van a distribuir 28.000 kilos de alimentos aproximadamente a 24 entidades, fundamentalmente ayuntamientos de la provincia, pero también alguna asociación y parroquia que, a su vez, serán los encargados de su reparto entre 1.549 beneficiarios, todos ellos supervisados por los servicios sociales correspondientes.

La cesta alimentaria de este nuevo reparto estaba compuesta por 18 productos, entre los que figuran aceite, arroz, atún, azúcar, cacao, caldo, conservas de pescado, embutidos, galletas, harina, leche UHT, legumbres, mermelada, pasta alimenticia, platos preparados, tomate frito, turrón y verduras en conserva.

En un principio, estos alimentos estaban destinados a aquellos beneficiarios que quedaban excluidos de la recepción de las tarjetas monedero, es decir, familias que no tenían hijos menores de 16 años, pero «dadas las incidencias con las mismas y su escasa distribución a los beneficiarios, no podemos dejar de lado a nadie ya que pensamos que el hambre no entiende de protocolos» se destacaba entonces desde el Banco.