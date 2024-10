Diputación se compromete a mejorar la transparencia de su web

La última de las mociones debatidas en el pleno de esta mañana de la Diputación Provincial fue la presentada por el grupo de VOX. Su portavoz, Fernando Toribio, llevó a votación una propuesta sobre transparencia en el seguimiento y ejecución de los acuerdos adoptados por el pleno que quedó aprobada por unanimidad por todas las agrupaciones políticas.

La proposición se aprobó, sin embargo, sin tener en cuenta las siete enmiendas presentadas por el PSOE a la moción, que fueron rechazadas de plano por Toribio. Unas correcciones que, según la portavoz socialista, María del Carmen Iglesias, «mejorarían el texto de la moción, completándolo y adaptándolo a la realidad que tenemos». Estos cambios incluían, entre otras cosas, el desarrollo en la web de la institución de un sistema de actualización periódica de la información, el fomento de la transparencia pasiva, la garantía de que el portal de transparencia y la web de la Diputación cumpliera con los estándares de usabilidad y accesibilidad para las personas con discapacidad o la inclusión de una partida presupuestaria para este servicio.

«La transparencia es uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia moderna y un valor esencial en el ejercicio de la función pública», justificó su propuesta Toribio. Argumentó su proposición afirmando que, una vez aprobadas las mociones por el pleno provincial, estas quedan fueran del conocimiento de la mayoría de los ciudadanos, lo que «genera dudas sobre su grado de ejecución o su cumplimiento efectivo». El portavoz del grupo de Por Ávila, Óscar Jiménez, apoyó la iniciativa de VOX mostrando con algunos ejemplos el grado de desactualización de la página web de la institución en cuanto a transparencia se refiere. Lo mismo sucedió por parte del diputado del grupo no adscrito y del grupo socialista. Su diputada María de los Ángeles García Salcedo comentó que se mostró «gratamente sorprendida» por la moción de Toribio, ya que «por primera vez en 15 meses trae a debate una moción que no es populista, que no genera ninguna alarma social y que no va en contra de Pedro Sánchez.

El equipo de Gobierno, en la figura de su portavoz, Juan Carlos Sánchez Mesón, también apoyó la moción, aunque comentó que «cumplimos con todos los parámetros y tratamos de mantener la página actualizada en la medida de lo posible».