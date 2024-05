"Somos la sociedad más informada, también la más desinformada"

Cualquier persona tiene al menos un dispositivo móvil y, con él, acceso a Internet y a una ingente cantidad de información, mucha de la cual le llega a través de las redes sociales. Sin embargo, «quizá nuestra sociedad no está educada en esa digitalización», de ahí que muchas veces la población dé por buenas noticias e informaciones que no se corresponden con la realidad. Son las llamadas 'fake news', noticias falsas que «siempre han existido», solo que en «el mundo hiperconectado» en el que vivimos sea más fácil que esas falsedades lleguen a un mayor número de ciudadanos. Y es que, paradójicamente, nuestra sociedad es «la más informada y la más desinformada al mismo tiempo», plantea la periodista Elisa Ruiz Sáez, que este lunes ofreció una conferencia en Ávila organizada por Cámbium, titulada precisamente 'Comunicación o fake news. Algunas reflexiones sobre comunicación política'. El objetivo era «poner preguntas sobre la mesa para hacer un diagnóstico entre todos y entender que las redes sociales no son un ogro, sino una herramienta, que tiene su parte buena y su parte mala, por eso es necesario que aprendamos a utilizarlas» para evitar que a través de Twitter, Facebook, Whatsapp o Instagram nos cuelen mentiras.

La clave aquí es la «responsabilidad», tanto de los políticos como de los periodistas pero también de los ciudadanos, plantea. «Responsabilidad y ética parecen conceptos olvidados» en una sociedad que incluso ha acabado confundiendo la comunicación política con el marketing político. La primera es «la comunicación de las ideas de un partido o de un político», mientras que el segundo se centra en «vender la imagen de ese candidato», a veces en «tan solo 15 segundos». Por eso, ella aboga por que «la ética o la responsabilidad no caigan en el olvido porque en esos valores se asientan las instituciones democráticas, los sistemas educativos o los medios de comunicación».