El Castañar ya tiene web de información y venta de entradas

El Ayuntamiento de El Tiemblo pone en marcha la nueva página web del Castañar que contiene información práctica sobre este espacio, incluyendo la venta de entradas. De esta manera se puede gestionar la visita a este espacio natural y, a la vez, consultar la información de interés, como horarios de visita, precios de autobús y de aparcamiento individual, así como datos específicos de este bosque autóctono que se encuentra en la Reserva Natural del Valle de Iruelas.

Dado que las plazas de acceso diario están limitadas, con la web «se contribuirá a evitar aglomeraciones y a cuidar de nuestro entorno natural», según explica el alcalde de El Tiemblo, Arturo Varas. Con esta iniciativa, «además de controlar las visitas de una manera más efectiva, se favorece al usuario el acceso a la información, unificada y veraz», añade.

La página web se puede consultar en castanar.eltiemblo.es y ofrece diferentes apartados para acceder a la información que se desee. De esta forma, nada más acceder se puede ver una foto de este bosque y el acceso directo para hacer la reserva de entradas. Para poder hacerlo hay que indicar la fecha, tipo de acceso, hora de subida y número de personas.

Esto es así porque hay que recordar que durante la época de otoño, el acceso a El Castañar está controlado de viernes a domingo, por lo que es necesario adquirir con antelación una entrada para visitarlo. El acceso puede realizarse en vehículo propio, autobús o a pie. Los visitantes que suban a pie, acceden gratis, pero han de registrar su entrada también en el formulario de compra.

Si se sube en el autobús municipal habilitado para ello, hay que recordar que los autobuses de bajada están limitados a las plazas disponibles por lo que si se espera al último que sale y no hay plazas se tendrá que bajar a pie

En cuanto a los precios, a pie es gratis, en coche particular tiene un coste de seis euros por el vehículo y dos más por ocupante, y en el autobús el precio es de dos euros. En el autobús hay cinco horarios de subida entre las 10,00 y las 15,00 horas y siete de bajada entre las 10,30 y 17,30 horas.

En la página web de El Castañar también se ofrecen unos consejos básicos a la hora de visitar este espacio natural emblemático, animando a cuidar el medio ambiente y a respetar el entorno natural. Se pide ser respetuoso con animales y plantas, disfrutar del silencio, recoger la basura que se encuentre, no salir de los senderos, no recoger castañas y no dejar basura.

Además, hay información sobre el bosque en sí, con el sendero del Castañar, el mítico 'El abuelo' o un contacto con el Ayuntamiento.