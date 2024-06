Una futura enfermera que rozó el diez

Puede elegir cualquier grado universitario, al haber sacado un 9,97 (sobre 10) en la fase general y un 13,97 (sobre 14) en la específica, y se ha decidido por Enfermería en la Escuela Universitaria de Ávila (centro adscrito a la USAL), con lo que la sanidad en general, y la abulense en particular, está de enhorabuena. Hablamos de Candela Jiménez Otero, la alumna del Colegio Diocesano La Asunción de Nuestra Señora que ha sacado la mejor nota del campus de Ávila y también de todo el distrito universitario de Salamanca. El viernes supimos que se trataba de un alumno o alumna del 'Dioce' y hoy le ponemos cara a esta joven abulense de 17 años que tiene las cosas claras respecto a su futuro profesional. «Ahora hay muchas cosas que me llaman la atención de la Enfermería, pero quizás lo que más guste luego todavía no lo conozca», nos cuenta. La docencia y la investigación también son dos opciones, pero de momento quiere estar «con pacientes». Tampoco sabe si se quedará a trabajar en Ávila, aunque no lo descarta porque «siempre he querido estar cerca de mi familia».

Su vocación, eso sí, es reciente. «Lo empecé a tener claro el año pasado, de pequeña no me llamaba mucho la atención, aunque siempre había querido algo que me permitiera ayudar a la gente, estar en contacto, acompañar y cuidar». Su súper nota en la EBAU le hizo mucha ilusión (a ella y a su familia y sus amigos) porque «me va a permitir estudiar lo que yo quería».

Las tres décimas que le separan del 10 se las dejó en el examen de Historia, una de las asignaturas con las que «más he disfrutado este año, junto con Química». Esa expresión ya da una pista de su éxito. «En general me gusta estudiar, unas asignaturas más y otras menos, pero sí», reconoce. También le gusta leer, ir al cine y tomar un helado con sus amigos, hacer deporte y viajar siempre que se pueda, algo que pondrá en práctica este verano. «Intentaré hacer las cosas que no he podido hacer durante el curso».

Y es que la clave de esta «alumna brillante» –como la definen desde su centro– es la «dedicación, el esfuerzo y la constancia, trabajar duro desde el principio y llevarlo todo al día». Tomen nota.