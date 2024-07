Diputación pide al Gobierno medidas por la falta de sanitarios

El Pleno de la Diputación Provincial de Ávila ha acordado este martes pedir al Gobierno que trabaje, desde el cumplimiento riguroso de la normativa y del reparto competencial vigentes, para materializar con extrema urgencia medidas de utilidad real frente a la crítica necesidad de los profesionales sanitarios de la Atención Primaria del conjunto del Sistema Nacional de Salud de cara a los meses del verano. El acuerdo, que se enmarcó "en la inacción" en los últimos meses de la ministra de Sanidad, a la que se achaca "la responsabilidad última de la falta de médicos", es fruto de la moción presentada por el PP y que encontró el respaldo de VOX y del diputado no adscrito, mientras que el PSOE votó en contra y Por Ávila se abstuvo.

El grupo socialista le dio un 'no' rotundo por ver la moción como "un insulto a los abulenses" y "la confesión de la incapacidad del PP y VOX, su socio en la Junta, para hacer frente a sus responsabilidades" en materia sanitaria, al entender que el Gobierno "sí ha hecho sus deberes" con "financiación y la convocatoria de récord de las plazas MIR" y mirar a la Junta, que es quien tiene "la competencia", remarcó la portavoz, María del Carmen Iglesias. Desde Por Ávila, por su parte, se habló de una "moción incompleta" porque "elude la resonsabilidad de la Junta para incentivar que las plazas de Atención Primaria en los pueblos sean atractivas", de ahí que propusieran un segundo punto para instar a la Gerencia de Salud a trabajar en esos incentivos que no fue aceptado.

El PP insistió en que la responsabilidad a la hora de adoptar medidas extraordinarias para las plazas MIR que ayuden a paliar el problema es "del Ministerio". Su portavoz, Carlos Sánchez Mesón, criticó "la falta de liderazgo, soluciones y propuestas concretas" y afeó que "el Gobierno no ha hecho nada" en la materia. En la misma línea se pronunciaron el diputado no adscrito y el portavoz de VOX, que habló de una inacción del Gobierno "inaceptable".

La segunda moción que salió adelante en el Pleno de la Diputación incluyó dos puntos, instar al Gobierno de España a incrementar los medios materiales y humanos destinados a la lucha contra la ciberdelincuencia en la provincia de Ávila, con el objetivo de fortalecer las capacidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la detección, prevención e investigación de estos delitos, y pedir al Gobierno que realice una campaña sensibilización sobre los riesgos de la ciberdelincuencia y las medidas de protección adecuadas, dirigida especialmente a los jóvenes y personas mayores de la provincia. En esta ocasión la moción, presentada por VOX, encontró el rechazo del PSOE y el respaldo del PP, del diputado no adscrito y de Por Ávila, quienes compartieron que se necesitan más medios para atajar esta problemática en auge. El PSOE, por su parte, habló de una moción "oportunista que busca crear una alarma social injustificada", al señalar que estos delitos "no tienen fronteras" y que las dotaciones son adecuadas.

En el tintero se quedaron otras tres mociones que no encontraron el respaldo de los grupos, entre ellas las dos del PSOE, una para el cumplimiento de los compromisos alcanzados en la elaboración de los Presupuestos de la Diputación, al considerar el PP que aún queda tiempo, y otra para garantizar la existencia de bares en los pequeños muncipios de Ávila con ayudas, por existir muchas dudas en cuanto a la cuantía planteada. Tampoco fue aprobada la moción de Por Ávila que abogaba por el estudio de los requisitos necesarios para financiar proyectos contra la despoblación desde la Diputación, por argumentar desde el PP (el único que votó en contra) que "se lleva tiempo trabajando, no de ahora, para que la despoblación no sea una realidad" y proponer (sin éxito) que el tema se llevara a la Comisión de Desarrollo Rural.

Tampoco salió adelante en el Pleno la moción declarativa propuesta por el PSOE sobre el 'Compromiso en la defensa de los derechos humanos del colectivo LGTBI' por encontrar el rechazo de VOX, ya que tenía que haberse aprobado por unanimidad.