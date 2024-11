Descubriendo las flores de la provincia de Ávila

El Archivo Histórico Provincial acoge hasta final de año la exposición 'Descubriendo las flores' de la artista Anne Fouetillou. Una muestra que recoge muchas especies del territorio abulense y que puede visitarse de 9,00 a 14,00 horas.

El resultado es el fruto de un año de trabajo en el que Fouetillo ha recopilado, prensado y clasificado diversas especies vegetales de Castilla y León y, en este caso, de Ávila. Para la exposición se sirve de 12 paneles de gran tamaño (uno por cada mes del año) donde refleja y captura los detalles de cada planta recogida. Una clasificación e investigación que ha llevado a cabo gracias a la colaboración del botánico y farmacéutico Antonino González Canalejo.

«Las flores son muy importantes en mi vida diaria. Cuando todo va mal siempre me refugio en las plantas. Es algo que me viene de serie», declaró Anne Fouetillou en la presentación de la exposición. Ese gusto por la naturaleza le animó a introducirse aún más en el mundo de la botánica, donde Nino González jugó un papel clave. «Es una persona que no distingue las plantas como podemos hacer todos, sino que conoce todos los tipos, incluidas las pequeñitas en las que nadie se fija», comentó la artista.

Una exposición que, por supuesto, incluye flores exclusivas de la provincia abulense, como la pseudomisopates rivas-martínez, que se encuentra en La Serrota y en la Sierra de Gredos, o la centaurea amblensis, en el Valle Amblés. Simples curiosidades que puede descubrir el visitante de esta muestra.