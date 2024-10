El PP carga contra VOX, que se disculpa por subir impuestos

El acuerdo firmado entre los grupos municipales de Por Ávila y VOX para aprobar las ordenanzas municipales para el año que viene ha provocado diversas reacciones entre los actores políticos del Consistorio abulense. Mientras que el equipo de gobierno guarda un prudente silencio y en el PSOE se reflexiona sobre si se ha perdido una oportunidad o no, el PP ha cargado contra VOX, que ha salido para explicar el acuerdo y pedir perdón por contradecir su programa electoral y subir los impuestos, como única salida para la ciudad.

El Partido Popular de Ávila reaccionó al acuerdo cargando contra los concejales de VOX en una rueda de prensa con presencia del presidente provincial, Carlos García, el portavoz municipal, Jorge Pato, y el secretario general del partido, Juan Pablo Martín, lo que habla de la importancia que esta formación ha querido dar a la respuesta de ese acuerdo que, en palabras de García, es «dañino para la ciudad» y con el que VOX «engaña a sus votantes» para «convertirse en la muleta de Por Ávila».

El presidente de los popular abulenses asegura que con su firma, VOX «ha apuntalado al equipo de gobierno de Por Ávila con un pacto que supone un sablazo fiscal a todos los abulenses y a las empresas, con una subida del 7 por ciento que se une a la que hubo en 2020 de un 8,6». García acusó a VOX de ser «un partido descosido en nuestra provincia que desde ahora es a la vez veleta y muleta de Por Ávila».

El PP carga contra VOX, que se disculpa por subir impuestosCarlos García recordó las palabras del «1 de abril de 2023 del portavoz de VOX en el Ayuntamiento», en las que decía que «bajar impuestos es fundamental» y en las que «se comprometía a bajar el IBI y, por si esto fuera poco, acto seguido añadía que nosotros vamos a decir la verdad y cumpliremos con nuestra palabra», considerando el presidente del PP de Ávila que» ahora queda meridianamente claro lo que vale hoy la palabra de los concejales de VOX, un grupo municipal que se ha echado en los brazos del alcalde y que ha servido en bandeja un pacto de mandato». Además, desde el PP se destaca el hecho de que este acuerdo «sucede en un partido que se presentó a las Elecciones Generales de julio del año pasado con una propuesta clara de bajada radical de impuestos en su programa electora».

Sobre Por Ávila, Carlos García apuntó que «lo ha vuelto a hacer, ha vuelto a encontrar un cómplice y en apenas cinco años, entre un sablazo y otro, la ciudad se ha petrificado en el mejor de los casos y en otro, hay que decirlo alto y claro, ha involucionado. Este pacto del sablazo es una auténtica vergüenza para la capital además de una estafa para todos y cada uno de los abulenses que sufrieron una subida fiscal masiva hace cinco años y ahora van por el mismo camino, en esta caso con el apoyo de VOX».

Por su parte, el portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Jorge Pato, califico de «penoso espectáculo» el vivido en la Comisión de Hacienda, en donde «hemos visto como VOX se ha puesto al servicio de Sánchez Cabrera para perpetrar un nuevo sablazo a los abulenses y ha extendido una alfombra verde para que el alcalde repita la jugada de hace cinco años, para volver a demostrar que es incapaz de gobernar sin esquilmar a los abulenses».

Pato comentó que «los todavía concejales de VOX nos tratan de vender que la faena de aliño que perpetraron en la comisión es algo heroico, pero no es así. Sus logros son subir el IBI un 7%, el uso de las instalaciones deportivas un 20 o los cursos y talleres a las personas de la tercera edad un 1.700». Por eso, el portavoz del PP aseguró que «desde ahora los concejales de VOX son socios de Sánchez Cabrera. Son los nuevos Carlos López de la política abulense. Es más, puede que incluso actúen igual que el señor López y esperen al día anterior de la presentación de las listas de las próximas Elecciones Municipales para abandonar VOX e incorporarse a las listas del partido del vicepresidente Cabrera. Han demostrado que no son coherentes, que no son disciplinados, que no son leales a sus votantes y que no dicen la verdad. En resumen, que el código ético de su partido no les importa. O no sé si debería decir su antiguo partido».

En cuanto al recorte en el gasto político del 10 por ciento acordado entre XAV y VOX, Pato se dirigió a los concejales de este último partido para decirles que «deberían reconocer que han sido incapaces de arrancar a Sánchez Cabrera y a su coro de liberados ni siquiera la congelación salarial en lo que queda de mandato. Vamos, que les reducen un 10% ahora, pero de aquí a 2027 con las subidas salariales recuperarán el importe del recorte». El cálculo del PP es que «solo con el IBI les han llenado las arcas a Por Ávila con casi 4 millones de euros a mayores de aquí hasta 2027, hagan lo que hagan los de VOX durante el resto del mandato, y a ellos les han dado unas migajas como si fuesen un perrillo esperando las sobras de un banquete en la Plazuela de la Fruta. El año pasado engañaron al Partido Socialista con la tasa de basuras, y este año han engañado a VOX haciendo un intercambio de cromos que al final ha resultado ser el timo del tocomocho. Así funciona Por Ávila». Por último, Pato reafirmó la postura de su partido de «seguir en nuestra postura de exigir explicaciones, fiscalizar al equipo de gobierno y a sus nuevos socios y hacer propuestas beneficiosas para Ávila y para los abulenses».

disculpas de vox. Desde VOX, su portavoz municipal, José Manuel Lorenzo Serapio, estuvo acompañado por los otros dos concejales del grupo, Laura García y Fernando Toribio en la rueda de prensa en laque comenzó «pidiendo disculpas por haber tenido que apoyar subidas impositivas a los abulenses», hecho que justificó asegurando que «la realidad de Ávila es la que es y no hay soluciones mágicas. Nuestro compromiso es un compromiso de ciudad y lo que tenemos muy claro es que ponemos los intereses de Ávila y de los abulenses por encima de todo».

Serapio quiso dejar claro que «los abulenses deben saber que gracias a VOX se van a recuperar las subvenciones a las asociaciones, clubes deportivos y asociaciones culturales de nuestra ciudad, y que gracias a VOX y a este acuerdo se van a recuperar todos los servicios municipales básicos y no va a haber ningún recorte en servicios sociales para aquellos que más lo necesitan».

Desde VOX se asegura que «la ciudad en la que vivimos se muere lentamente y nadie hace nada para evitarlo, y nosotros no podemos quedarnos quietos. Tenemos que dar esperanza a la ciudad de Ávila ante el inmovilismo del PSOE y del PP» de los que dijo no admitir «ninguna lección de moral. La que iba a ser la alcaldesa del PP ya no está, y desde el PSOE se maltrata a ciudades leales a España como Ávila. Nosotros no somos como ellos, ni vivimos ni vamos a vivir de la política. Somos vecinos de Ávila por encima de todo y hemos dado un paso al frente porque queremos lo mejor para Ávila y queremos cambiar esta situación, pasamos todos los días por nuestras calles y vemos cómo está nuestra ciudad, cómo se muere lentamente».

Tras congratularse de haber rebajado el gasto político un 10%y anunciar que ese recorte irá a más si los abulenses nos siguen dando su confianza», el portavoz municipal de VOX aseveró «que no hemos llegado a un acuerdo de gobierno. Nosotros somos oposición. Este es un acuerdo para aprobar ordenanzas y presupuestos de 2025. Nada más», descartando cualquier comparación con Carlos López, con quien les ha comparado el PP, «no, nosotros no vamos a pasar ni a Por Ávila, ni al PSOE como muchos del PP a lo mejor querrían pasarse. Estamos muy bien donde estamos, que es en VOX, y con Ávila y con los abulenses».