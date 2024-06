Los Malheiro Reymao de la Puente son una de las 145 familias con cinco hijos de Ávila. José Manuel y Almendra son los padres de Sofía (13 años), Tiago (doce), Duarte (siete), Rodrigo (cinco) e Inés (tres). Todos ellos ponen rostro hoy a esas casas llena de vida que abundaban el siglo pasado y que ahora militan con orgullo en la minoría.

Orgullo como el que destila Almendra cuando habla de lo que para ella es un maravilloso logro: haber creado un hogar, caótico a veces, pero lleno de amor siempre, en el que crecen rodeados de cariño sus cinco hijos.

«Siempre tuvimos claro que queríamos tener familia numerosa», comienza a hablar para Diario de Ávila Almendra, que como su marido, proviene de otra familia con muchos hermanos. «Nosotros vivimos una buena infancia y quisimos dar la oportunidad a nuestros hijos de vivir eso», abunda.

Y así poco a poco fueron llegando los niños. En diez años, cinco. Toda una revolución que Almendra y José Manuel gestionan con dedicación y paciencia. «En una casa con cinco hijos son muy importantes los horarios y la organización», reconoce. Pone como ejemplo la manera que tienen de organizar los uniformes del colegio: en una estantería del baño y por tallas, para que cada uno 'se sirva' en función de sus necesidades y sin tener que pensar de quién es ese polo o esa chaqueta.

Lo que también tuvieron siempre Almendra y José Manuel es que en su casa, si bien todos colaboran, los hermanos mayores no tienen porqué hacerse responsable de los pequeños. «Tener hijos fue una elección nuestra, no suya», se explica, y recalca. «Ellos son responsables, en la medida de sus edades y posibilidades, de sus cosas», continúa hablando una madre de familia que también es enfermera y que siente que en casa tiene «a un equipo» en el que todos colaboran.

En una familia como la suya, nos descubre Almendra, el mayor gasto es la alimentación. Un mes normal, gastan una media de 800 euros en comida. Dinero al que hay que sumar, entre otras muchas cosas, el comedor escolar de los niños. Y es llegados a este punto donde Almendra plantea una de las reivindicaciones de las familias numerosas de Ávila: ellos, que llevan a sus hijos a un colegio concertado, no reciben ninguna ayuda para pagar ese servicio, cuando las familias numerosas que tienen a sus hijos en colegios públicos, sí que las tienen. Para ella esto resulta tan incomprensible como injusto. Por eso no duda en dar un 'tirón' de orejas a las autoridades competentes. «Existen ayudas de la Diputación y delAyuntamiento, pero a nosotros no nos llega ninguna», denuncia esta madre de familia numerosa, que plantea también su desprotección en el Programa Releo y que siente que, en no pocas ocasiones, las familias en general, y las numerosas en particular, 'chocan' contra una sociedad que no defiende a esta institución como se merece.

«Nosotros no pedimos que se nos regale nada», quiere dejar claro Almendra, que en cambio sí que demanda más ayudas para unos colectivos que, por otra parte, subraya, son motores de la economía. «La verdad es que como familia nos sentimos desprotegidos», insiste en su queja Almendra que, pese a todo, no cambiaría su vida ni la cifra de hijos que ha tenido por nada del mundo.