Nueva York dibujada con perspectiva abulense

Madrileño de nacimiento aunque abulense de corazón, porque de aquí se siente al ser de aquí su familia, Eduardo López es un artista (pintor, escultor, diseñador, dibujante) que gusta exponer su obra en nuestra capital y colaborar con su arte en iniciativas solidarias, un artista que este miércoles mostrará una nueva faceta de sus inquietudes creativas: la publicación de libros ilustrados con sus dibujos.

Por mi camino es el título de ese libro que presentará Eduardo López (a partir de las 19,00 horas en Librería Letras, acompañado por Alfonso Caro), un volumen dedicado a la ciudad de Nueva York que es el primero de una serie que tiene pensado publicar para contar en ella los viajes que ha realizado por diferentes rincones del mundo… y que piensa seguir realizando.

La decisión de que fuese Nueva York la protagonista inaugural de ese proyecto editorial, explicó Eduardo López, está en que «tengo de esta ciudad muchos dibujos porque la he visitado en diez ocasiones, y tenía trabajos suficientes para un libro». Imágenes panorámicas y detalles de Manhattan como el Empire State, el Chrysller Building, Washington Square, Flatiron Building, Coney Island, la estatua de la Libertad..., o de lugares de algunos de sus otros cuatro distritos –Queens, Bronx, Brooklyn y Staten Island– llenan con un discurso plástico muy cercano y atractivo este libro de formato muy apaisado, elegido así porque «he buscado que sea lo más parecido posible a los libritos en los que dibujo».

En algunos casos apuesta Eduardo López por llevar al papel una reproducción lo más fidedigna posible con los edificios o paisajes que le inspiran, cuidando al máximo todos los detalles, pero en otros prefiere no empeñarse en esa exactitud formal y bascular la fuerza del dibujo hacia la esencia de una subjetividad que resulta igualmente interesante e ilustrativa. La elección entre una y otra forma de plasmar lo que ve, explica, tiene su razón de ser en que «cada dibujo lo hago dependiendo mucho de las situaciones en las que estoy, si tengo prisa o no, si busco algo en concreto o me dejo llevar...».

También existe una variedad en la ejecución de los dibujos en función del material con el que los realiza, ya que «aunque casi siempre llevo encima unos rotuladores calibrados, un lápiz y una regla para realizarlos, hay ocasiones en que no tengo regla, o se me han secado los rotuladores, y entonces me veo obligado a hacer los dibujos con lo que tengo, por ejemplo un lápiz».

Pero no son sólo esos dibujos el contenido de libro, ya que cada uno de ellos va acompañado por un texto en el que Eduardo López explica algo del edificio o de la panorámica que ha recreado «para que la gente entienda mejor lo que quiero contar, y por eso esas explicaciones no son solamente datos que cualquiera puede encontrar en internet sino que busco aportar información personal sobre esos lugares, por ejemplo contar por qué elegí esa plaza, esos edificios o esas personas o compartir un poco los sentimientos que tenía en esos momentos».

El siguiente libro de esta serie quería su autor que tuviese como protagonista «al resto de lugares de Estados Unidos que he visitado, aunque creo que tengo que hacer algún viaje más para completarlo con alguna otra ciudad», y a continuación vendrían, no necesariamente en ese orden, «uno dedicado solamente a España, otro a Portugal, otro a Italia...», siempre teniendo como referente el hecho de que "tengo que conocer bien aquello que retrato, porque las ciudades a las que voy solamente una vez me dan cuatro o cinco dibujos, no mucho más, y eso no es suficiente».