Un frío que anuncia temperaturas más bajas y posibles nevadas

Poco más de dos semanas llevamos sobre calendario de recién estrenado invierno pero no ha sido hasta este viernes cuando los abulenses empezamos a notarlo un poco más. Algún coche que circulaba por la ciudad y que había transitado por carreteras de alta montaña a primera hora de la mañana anunciaba la llegada de la nieve. No es la primera nevada, pero sí la que se ha hecho notar de manera más especial en las zonas más altas de la provincia, léase en la sierra de Gredos y en algunos de los puertos de la provincia, como Navalmoral, Serranillos, La Lancha.Así lo avanzaba el primer parte de vialidad de la mañana que emite la Junta, con cadenas precisamente en la AV-501, AV-513 y AV-932, en tierras de Pinares, en Serranillos o en Peñanegra y llamando a la precaución en la CL-505, la AV-120 o la AV-900, léase en el alto de Valdelavía, en Las Fuentes o en Navalmoral, entre otros.

Operativo de Diputación. De hecho y debido a esta situación el operativo de vialidad invernal de la Diputación de Ávila se activó a las 7 horasante la previsión de precipitaciones débiles en forma de nieve y de caída de las temperaturas que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología. En puntos de algunas carreteras de Gredos ya ha habido acumulaciones de un centímetro. En el resto de la red provincial se ha actuado contra placas de hielo y haciendo tratamiento preventivo. Por ello, el sábado a las 7 volverá a activarse. Concretamente este viernes en la Zona II (centro de la provincia, Valle del Tiétar y Barco-Piedrahíta) se esparcieron 14 toneladas de fundentes a lo largo de 400 kilómetros de carreteras. La nieve afectó principalmente a las áreas más elevadas, principalmente a las carreteras de Navasequilla y San Juan de Gredos. En total se movilizaron siete camiones quitanieves. En Zona I (La Moraña y Sierra de Ávila) salieron tres quitanieves por la zona de la Sierra de Ávila, sector dos y Puerto de Villatoro. La nieve fue muy escasa y cayó en puntos a elevada altitud, con la aparición de placas de hielo en zonas de umbría.Por ello se trataron 78 kilómetros de carreteras y se extendieron 6.500 kilogramos de sal. El diputado de Cooperación Económica e Infraestructuras, Félix Álvarez, recomienda "prudencia durante las próximas horas y días a la hora de hacer desplazamientos por carretera ante el anuncio de algo más de nieve y, sobre todo, frío" y agradeció "el trabajo de los miembros del operativo de la Diputación para garantizar toda la seguridad posible en la red de carreteras provinciales, aunque frente al tiempo adverso sabemos que toda precaución es poca".

Próximos días. Para las próximas horas y la jornada del sábado, la Aemet prevé cielo nuboso en zonas de sierra con probabilidad de precipitaciones débiles, mientras que en el resto de la provincia habrá intervalos nubosos. La cota de la nieve estará entre 700 y mil metros. Tampoco se descartan brumas y bancos de nieblas, más probables en zonas de montaña.

Un frío que anuncia temperaturas más bajas y posibles nevadas

Y es que el invierno es así. En la capital no vimos nevar en los primeros compases del día pero las temperaturas, pese a ser sobre cero, dejaron una sensación térmica que daba ganas de encerrarse en casa con buena calefacción y brasero. Por cierto, mucho ojo a las intoxicaciones e incendios que es la peor época del año y ya ha desencadenado más de un suceso trágico.

Sorprendía no ver el Puerto del Pico entre las temperaturas más bajas del país en la jornada de hoy pero es que apenas bajó de cero (-0,4 registró a las 8,40). El resto de la provincia en esas primeras horas, y según las estaciones que tiene instaladas en Ávila la Aemet, marcaba por encima de cero. Por ejemplo la capital amanecía con frío, 0,6 grados a minutos de cumplirse las 10; 2,5 marcaba Gotarrendura y Arévalo y, más baja la temperatura en El Barco de Ávila, 1,7 a las 7,50. Como muestra del inicio del descenso térmico los cinco grados de Candeleda, en el Tiétar, la zona más cálida de la provincia.

Hablamos de descenso de temperaturas porque incluso allí, en el Tiétar pueden tener mínimas en negativo no tardando, para el lunes en principio se prevé -1 de mínima y 9 de máxima, que el miércoles pueden bajar más, entre -2 y 6 grados se moverán los termómetros. Mucho frío para la tierra más cálida. Lógicamente en otros puntos como la capital, El Barco o Gredos tendrán registros mucho más extremos, de los 1 de mínima y 6 de máxima de Ávila ayer pasarán a -2/6 y -3/6 en los próximos tres días para llegar a un miércoles con -4 y 0 de mínima y máxima respectivamente. El Barco o Navarredonda de Gredos llegarán a la mitad de semana con posibilidad de -8 en las mínimas y máximas de -1 o 1 grado. Para tiritar, desde luego, pero eso es al fin y al cabo un invierno que de cara a la semana que viene también llega con muchas opciones de ver nevar casi en toda la geografía, sin alertas, pero con las blancas precipitaciones asomándose en el horizonte.