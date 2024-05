Problemas en atención sanitaria por incidencias informáticas

Incidencias informáticas que se han vivido estos días en el sistema de Sanidad han tenido sus consecuencias para los pacientes abulenses respecto a temas como radiografías, receta electrónica o gestión de las bajas, según relatan algunos usuarios a Diario de Ávila.

Lo que sucede, según explican desde la Consejería de Sanidad, es que «en la última semana se han producido de forma discontinua situaciones de enlentecimiento de la aplicación asistencial Medora» con una incidencia que «no ha presentado un patrón uniforme de aparición, lo que ha dificultado su identificación».

Señalan también que el martes se detectó «una incidencia en el sistema de conectividad de los diferentes componentes ubicados en el centro de proceso de datos corporativo, que ha afectado principalmente a las aplicaciones de Medora, visado electrónico y radiología, también de forma discontinua». Y aunque se había logrado recuperar el servicio de Medora (es el sistema que utilizan los profesionales sanitarios en Atención Primaria), se estaba «interviniendo para solventar la incidencia en las aplicaciones restantes», según señalaban en un comunicado emitido este miércoles. Este proceso suponía una serie de actuaciones por los técnicos y de terceros, para minimizar el corte de servicio.

Ante esta situación, aseguran que se informó puntualmente a los centros de salud de la comunidad y se mantienen contactos directos diarios con grupos de usuarios para monitorizar la evolución de la incidencia.

Ante la situación, lamentan las molestias ocasionadas y aseguran que esperan recuperar el normal funcionamiento en el menor tiempo posible.

De forma práctica, estos problemas informáticos se traducen en dificultades a la hora de realizar determinadas pruebas y trámites con los pacientes. Y esto suponen situaciones concretas como las que relatan algunos pacientes a Diario de Ávila.

Así sucede con un paciente que acudió el lunes a su revisión periódica por estar de baja y se encontró a su médico de cabecera con un sinfín de papeles, la necesidad de elaborar recetas a mano y ayer aún no estaba el volante de baja médica, aunque a priori le explicaron que no tendría que tener problemas con la Seguridad Social.

Otro caso es el de un paciente que acudió ayer a su consulta de Atención Primaria y el médico decidió pedir una radiografía. Al tratarse del centro de salud Ávila Estación subió a la planta de arriba para la prueba y allí se encontró con otras personas que esperaban. Al rato, salió una de las trabajadoras para explicar que no podían hacer las radiografías porque se había caído el sistema de dar de alta a los pacientes para quienes se había pedido la prueba. El problema no era tanto hacerlas como que la radiografía no se incorporaría al expediente de cada paciente para que la viera el médico, una situación que señaló que también habían tenido el día anterior.

Estuvieron esperando y unos 20 minutos después se pudo meter a una paciente pero al resto no, lo que supuso una mayor espera. Finalmente se resolvió y le hicieron la prueba pero al volver al médico no la podía ver. Esto sucedió a primera hora de la mañana y este paciente tuvo que volver a última hora, sobre las 15,00 horas, a una nueva cita con el médico, al que le costó pero finalmente pudo acceder a la prueba.

Sí que es cierto que, según su relató, también tuvo problemas con la receta electrónica, que fallaba y costó que se pudiera incorporar al sistema.

Más allá de estos problemas informáticos, desde Sanidad recuerdan que en Sacyl se viene desarrollando desde hace tiempo un nuevo sistema de historia clínica electrónica de Castilla y León, que incluye la transformación y continua evolución de las herramientas de Medora y Jimena en el marco del proyecto de historia clínica electrónica única. El objetivo final es contar con una única herramienta e historia clínica, accesible, versátil y optimizada.