El entrenador que da el relevo

A las puertas de que el Real Ávila certifique este domingo el ascenso a la 2ª RFEF, es inevitable echar la vista atrás, nada menos que 22 años, para acordarse del último equipo que logró salir de la Tercera División. Luis Miguel Martín del Río era su entrenador, puesto al que llegó mediada la temporada cuando el que empezó como primero, Fernando Calderón, tuvo que renunciar al cargo por problemas de salud. Martín del Río, que era su segundo, se hizo cargo entonces del equipo y le llevó primero a ser campeón de grupo y luego a subir a Segunda División B.

Comenzó como ayudante de José Antonio Tejedor en la temporada 1993-1994, y salió del Real Ávila en la 2005-2006, once años que dieron para mucho. Luego siguió su carrera como técnico de la AD Las Navas (200-2008), para cerrarla en la Zona Norte Juvenil, en el que estuvo entre 2010 a 2013. Desde entonces, mucho fútbol visto, ya sea en directo o en televisión, pero nada de banquillos, «en los primeros años sí que lo echaba de menos, ahora ya menos».

«Calderón dimitió por problemas de salud y José Ramón Herrero me ofreció el cargo. Me preguntó que si me veía preparado y yo le dije que sí, pero antes de responderle de manera definitiva le pedí que, sin estar yo delante, entrara en el vestuario y preguntara a los jugadores que cómo me veían como primer entrenador. Salió diciendo que tenía todo el apoyo de la plantilla, y fue entonces cuando acepté. Me dijeron que el objetivo era, primero, ser campeón, y luego, ascender, y logramos los dos. Era mi primer año como máximo responsable del equipo y conseguimos esos dos objetivos. Para mí fue un sueño y aún se me ponen los pelos de punta cuando lo recuerdo. Estoy muy orgulloso de ello». Así recuerda 'Luismi' su primera experiencia como primer entrenador del Real Ávila, equipo del que guarda tantos buenos recuerdos como secretos. Con una magnífica memoria, recuerda prácticamente todos los resultados de aquel año y también las circunstancias que rodearon a cada partido, muchas de las cuales se guarda todavía.

«No hubo demasiado secreto para ascender. Teníamos un equipo muy bueno y que además de grandes jugadores eran muy buenas personas, y eso ayuda a que los éxitos lleguen», recalca. Ha seguido todo lo que de cerca ha podido la temporada del Real Ávila que está a punto de concluir con el ascenso a 2ª RFEF, «que no es como la Segunda B de antaño, pero que sí que creo que es la categoría más acorde con lo que es el fútbol en Ávila. Ahora es cierto que se está enganchando gente joven, y ojalá que sirva para poder estar más arriba».

Sin conocer personalmente a Miguel de la Fuente, «somos de otra generación», Martín del Río cree que el actual entrenador del Ávila ha sabido «dar con la tecla. Sí que veo similitudes entre el equipo de este año y el que ascendió en 2002, sobre todo en el rendimiento en cada partido. Ha sabido muy bien cómo tenía que jugar para poder tener los mejores resultados, y en eso se ha parecido a lo que hicimos nosotros».