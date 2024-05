El recuerdo de la Peña de la Cruz aún perdura en Ávila

En Ávila, el mes de mayo solía iniciarse con tres días festivos consecutivos: el 1, día del Trabajo y festividad de San José Obrero; el 2, día de San Segundo, patrón de la ciudad; y el 3, fiesta de la Invención de la Cruz. Esta última jornada desapareció del calendario abulense, pero durante muchos años estuvo muy arraigada en el barrio de la Feria, en la zona sur, gracias a la Peña de la Cruz, hoy desaparecida, una de las más antiguas de Ávila.

El origen de esta asociación se remonta al año 1962, cuando un grupo de jóvenes de la barriada decidió fundarla. «Fuimos diez los fundadores, pero ya han muerto muchos. Fuimos Salva, Eugenio, Rafa, Jesús 'El Chuleta', José y Goyo Panín y alguno más», explica Joaquín Lobo, uno de los impulsores de la peña. Surgió como un conjunto de amigos que amenizaban la fiesta del 3 de mayo con música y petardos. «Por entonces no teníamos cohetes y tirábamos botes de carburo», rememora. Por no tener, no tenían ni traje identificativo, salvo una gorra y un pañuelo al cuello. Sería a finales de la década de los 60, en el año 1968 concretamente, cuando incorporaron su reconocible vestimenta blanca con pañuelo rojo con la que se identificó a los miembros de la Peña de la Cruz durante 40 años.

En aquella época, el tiempo de ocio transcurría en los bares y los peñistas de esta asociación se juntaban en los hoy desaparecidos bares 'La Julia' y 'La Feria' (con el tiempo se incluyeron 'La Muralla', 'San Nicolás' y 'El Penalti', también desaparecidos, todos situados en la misma barriada). Muchos de los miembros también pertenecían a la cofradía de Nuestra Señora del Socorro, muy arraigada en la zona y, alguno de ellos, lo era del Real e Ilustre Patronato de Santa Teresa de Jesús. Motivo por el cual los peñistas pudieron portar la imagen de La Santa en el día de su festividad (15 de octubre) del año 1970. «Varios de nosotros éramos anderos de La Santa y pedimos permiso al presidente si la gente de la Peña de la Cruz podíamos cogerla por el Mercado Grande. Nos dijeron que sí y por eso la llevamos», comentó Joaquín.

El recuerdo de la Peña de la Cruz aún perdura en ÁvilaEn cuanto a sus actividades, por el Día de la Cruz organizaban bailes, verbenas, juegos populares, deportes (algún año prepararon la Vuelta Ciclista a Ávila infantil, en la que llegó a participar un jovencísimo José María 'Chava' Jiménez). Y, por supuesto, cultos religiosos con la misa de campaña en la Plaza de la Feria. Los peñistas engalanaban el barrio y la cruz para tal especial ocasión. «Hablamos con el párroco de Santiago si se podía hacer la eucaristía en la plaza. Bajaron un año y ya se hizo tradición. Un año vinieron hasta los frailes de Santo Tomás», recordó el fundador.

Las generaciones posteriores, viendo el ejemplo de los mayores, crearon una peña juvenil, filial de la Peña de la Cruz original, que participaba en las actividades programadas para las fiestas de verano. Ambas se fusionaron en el año 1983 y, por primera vez, pudieron integrarse mujeres en la asociación (hasta entonces, las novias o esposas de los peñistas solo participaban en algunos actos como acompañantes). La Peña de la Cruz llegó a contar con más de medio centenar de miembros y consiguió el premio a la mejor peña en las fiestas veraniegas del 83, justo el año de su fusión (una década más tarde se inscribió como asociación cultural de la Junta en agosto de 1993). E, incluso, llegó a tener un himno propio.

La Peña de la Cruz llegó a ser una de las más importantes de Ávila, además de una de las más antiguas. Tenía una rivalidad sana con el resto de asociaciones juveniles de la época, especialmente con la de Las Vacas, otra de las decanas de la ciudad. Junto a ellas convivían asociaciones más modernas como la del Resucitado, San Isidro, San Antonio o San José Obrero, Santa Rita, San Esteban, La Ascensión. La peña del barrio de la Feria participó en las casetas desde la implantación de estas, en los desfiles de Carnaval, en la cabalgata de Reyes... Su presencia era constante en los eventos lúdicos de la ciudad.

El recuerdo de la Peña de la Cruz aún perdura en ÁvilaPero, a mediados de los noventa la Peña de la Cruz comenzó a decaer. Un incidente durante las fiestas de 1996 fue el detonante de una progresiva decadencia que se confirmó en el 2008, año de su desaparición. Dos antes se había celebrado la última misa de campaña en la plaza de la Feria (las dos últimas se oficiaron en la iglesia de San Nicolás).

Desde entonces, cada 3 de mayo, festividad de la Cruz, los peñistas recuerdan el tiempo pasado, se felicitan las fiestas y se reúnen (cuando pueden) como lo hacían cuando la agrupación estaba en su plenitud. Porque la Peña de la Cruz perdura en el recuerdo de todos aquellos que pertenecieron a ella en algún momento y en los vecinos del barrio de la Feria. Gracias a ellos y ellas jamás se olvidará.